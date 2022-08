Đại úy công an cướp vàng vứt ra đường bị khởi tố

Thừa Thiên - HuếNgô Văn Quốc, 38 tuổi, bị khởi tố về tội cướp tài tài sản và chiếm đoạt, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, ngày 7/8.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra sau một tuần điều tra. Công an xác định Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, công tác ở trại giam Bình Điền, ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, đã mang súng AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, sau đó rải vàng ra đường cho người dân nhặt.

Ngô Văn Quốc lúc ở trên cầu Gia Hội trưa 31/7. Ảnh: Vạn An

Công an đang làm rõ động cơ gây án của Quốc. Thượng tá Dương Văn Thoan, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, phủ nhận thông tin Quốc bức xúc trong cuộc sống và công việc nên nảy sinh tâm lý tiêu cực, dẫn đến việc sử dụng súng để cướp tiệm vàng. Thời điểm gây án Quốc có kết quả âm tính với ma túy và đơn vị đang trưng cầu giám định tâm thần.

Trưa 31/7, Quốc mặc quân phục công an mang súng AK đi xe máy hơn 20 km đi từ trại giam Bình Điền về chợ Đông Ba ở đường Trần Hưng Đạo. Tại đây, Quốc đã nổ súng bắn vỡ tủ gương tiệm vàng Hoàng Đức và tiệm vàng Thái Lợi để cướp vàng. Vàng cướp được, Quốc mang vứt ra đường và hô lớn "vàng cho người nghèo". Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm chạy đến nhặt vàng.

Sau đó Quốc đi bộ về cầu Gia Hội và cố thủ tại nhà lục giác ở công viên Trịnh Công Sơn. Sau khoảng 15 phút nói chuyện, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đã thuyết phục được Quốc buông súng đầu hàng.

Nhà chức trách đang tạm giam Quốc để tiếp tục điều tra và kêu gọi người dân giao nộp vàng do Quốc ném ra đường.

