Đại úy công an bị tấn công khi làm nhiệm vụ

Lâm ĐồngĐại úy Trần Việt Hoàn bị K'Jao dùng xà beng tấn công gãy chân khi cùng đồng đội đến mời người này về trụ sở làm việc vì hành vi ném đá nhà hàng xóm.

Ngày 24/2, K'Jao, 25 tuổi, bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giam để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, hôm 19/2, mùng 3 Tết, K'Jao nhậu gây ồn ào, bị nhắc nhở, anh ta nhặt đá ném lên mái nhà hàng xóm. Nhận tin báo của người dân, Công an phường 3 Bảo Lộc cử đại úy Trần Việt Hoàn và một cán bộ khác đến yêu cầu K'Jao chấm dứt hành vi, mời về trụ sở tiếp tục xử lý.

K'Jao khi bị khống chế. Ảnh: Hoài Thanh

K'Jao bị cáo buộc không chấp hành, lấy xà beng tấn công đại úy Hoàn gãy chân trái. K'Jao bị khống chế sau đó.

Hoài Thanh