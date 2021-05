Đại uý công an bị kỷ luật vì đứng nhìn tên cướp

Hà NộiĐại uý Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, bị kỷ luật vì đứng nhìn và gọi điện thoại khi thấy tài xế taxi bị đâm vật lộn với kẻ cướp.

Chiều 17/5, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đại uý Lâm do "thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc truy bắt tội phạm, cứu giúp người dân".

Công an Hà Nội cũng đề xuất làm thủ tục khen thưởng người dân trực tiếp bắt giữ nghi phạm.

Đại uý Lâm lúc có mặt tại hiện trường. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 16/5, trên chiếc taxi hãng G7 đang di chuyển tại khu đô thị Thanh Hà, Đặng Phạm Sáu, 51 tuổi, đã cầm dao gây án với tài xế. Người đầy máu, nạn nhân cố nhoài ra khỏi xe kêu thất thanh: "Cướp, cướp".

Theo video quay lại sự việc, Sáu sau đó bị chính nạn nhân quật ngã giữa đường, cách taxi chừng 10 mét. Vừa khống chế Sáu, tài xế vừa hô lớn: "Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe. Sao mày khốn nạn thế hả trời".

Vài phút sau, một số người dân xúm lại giúp nạn nhân bắt cướp. Cùng lúc, đại uý Nguyễn Thanh Lâm cũng có mặt tại hiện trường. Trước sự hợp sức của nhiều người, Sáu bị khống chế và giao cho cảnh sát đưa về trụ sở điều tra.

Ngày 17/5, lãnh đạo hãng taxi G7 cho biết sức khoẻ tài xế đã ổn định và đang điều trị tại Bệnh viện 103. Chưa ai tiếp xúc được với nạn nhân do tình hình Covid- 19 phức tạp.

Sáu lúc bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Văn Hoàng.

Sáu nghiện ma tuý nhiều năm, đã ly dị. Anh ta đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã về tội Giết người từ ngày 28/4.

Cơ quan công an cáo buộc, chiều 23/4 , Sáu cùng một người bạn đi xe máy đến hiệu cầm đồ Hải Lý ở huyện Cẩm Thuỷ chuộc lại chiếc điện thoại cầm cố trước đó. Trong lúc xảy ra tranh cãi, Sáu dùng dao đoạt mạng con trai chủ hiệu là anh Nguyễn Tuấn Long, 31 tuổi, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Phạm Dự