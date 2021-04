Đại úy công an bị cảnh cáo vì vòi tiền dân

Thanh HóaNguyễn Thế Thao, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nông Cống, bị cảnh cáo do vòi tiền người vi phạm giao thông.

Quyết định kỷ luật do thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện Nông Cống, vừa ký nêu rõ đại úy Thao "vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy tắc ứng xử của công an nhân dân".

Vào tháng 9/2019, đại úy Thao được phân công thụ lý một vụ tai nạn giao thông liên quan đến thân nhân của chị Nguyễn Thị Thúy (33 tuổi, trú thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Anh này được cho "định hướng" người vi phạm làm giả một giấy phép lái xe ôtô để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm nhẹ hình phạt. Đại úy Thao sau đó đã vòi khoản tiền lớn.

Chị Thúy gửi bằng chứng tố cáo đại úy công an đến nhiều cơ quan. Lực lượng chức năng xác định tố cáo của bị hại là có căn cứ nên kỷ luật đại úy Thao.

Lam Sơn