'Đại úy bắt quái xế' rèn sắc vóc theo chế độ 3-1-1

Đại úy Nguyễn Phương Thảo, người gây sốt trong tình huống giả định bắt quái xế ở Hà Nội, rèn luyện thể lực theo nguyên tắc ba ngày nặng, một ngày nhẹ, một ngày nghỉ.

Chiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, 33 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện công tác tại Công an xã Vân Đình, Hà Nội. Cô đang tham gia tập huấn tại Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an. Đại úy được chú ý khi tham gia biểu diễn bắt đua xe tại chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên, sáng 10/8, tại Hồ Gươm, Hà Nội.

Dịp này, bên cạnh công việc, cô nói về việc rèn luyện sức khỏe, vóc dáng, sở thích làm đẹp và đọc sách.

Đại úy Nguyễn Phương Thảo trong tình huống bắt 'quái xế' Đại úy Nguyễn Phương Thảo trong tình huống bắt "quái xế" trên Hồ Gươm, Hà Nội. Video: HTV

- Những thách thức lớn nhất mà chị gặp phải khi thực hiện các tình huống giả định như bắt quái xế là gì?

- Điều khó nhất là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật võ thuật, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội và đảm bảo an toàn cho khán giả. Vì đây là sự kiện đông người, mọi động tác đều phải chuẩn, đẹp và kiểm soát lực để người bị khống chế không gặp chấn thương, nhưng khán giả vẫn cảm nhận được sự quyết liệt. Thêm nữa, tôi phải giữ nét mặt nghiêm nghị, nhập vai như thật. Mà thú thật, lúc đó tim tôi đập nhanh vì rất nhiều máy quay đang chĩa vào mình.

Tôi và đồng đội tập luyện suốt nhiều ngày, lặp đi lặp lại từng động tác cho đến khi mọi thứ trơn tru. Chúng tôi còn diễn tập cả phần di chuyển, khoảng cách, tốc độ để bảo đảm không xảy ra va chạm ngoài ý muốn. Về tâm lý, tôi đặt mình vào tình huống thật: tưởng tượng đang làm nhiệm vụ, vừa kiên quyết xử lý, vừa giữ bình tĩnh. Khi ra sân khấu, tôi tự nhủ: "Mình đang đại diện hình ảnh của lực lượng, phải làm sao để người xem vừa thấy sức mạnh, vừa thấy sự chuyên nghiệp".

Đại úy Nguyễn Phương Thảo tạo dáng bên vườn sen trong khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị rèn luyện ra sao để có sức khỏe tốt, đảm bảo thể lực cho công việc mà vẫn giữ nét nữ tính?

- Tôi bắt đầu học võ từ hồi 10 tuổi, ban đầu chỉ để rèn sức khỏe và tự vệ. Càng tập càng say mê, tôi bước vào con đường thi đấu karate chuyên nghiệp vào cấp hai, tham gia nhiều giải cấp thành phố, toàn quốc và đoạt một số huy chương. Kỷ niệm sâu sắc nhất là trận chung kết trong một giải đấu, tôi bị chấn thương ở chân nhưng vẫn cố gắng thi đấu hết sức và giành chiến thắng. Trận đó giúp tôi hiểu rằng võ thuật không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà là tinh thần không bỏ cuộc.

Sau nhiều năm tập luyện và thi đấu karate, tôi muốn mở rộng sang các bộ môn giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn. Gym giúp tôi duy trì sức mạnh và độ dẻo dai, chạy bộ giúp tăng sức bền, còn golf là liệu pháp thư giãn tinh thần, rèn sự tập trung và kiên nhẫn.

- Chị có chiến lược nào để cân bằng giữa tập luyện và nghỉ ngơi, tránh quá tải?

- Tôi dành khoảng ba tiếng mỗi ngày cho tập luyện. Sáng sớm tôi thường tập bốn bài võ Công an Nhân dân, chạy bộ 3-5 km để khởi động ngày mới. Buổi chiều hoặc tối, tôi tập gym với các bài tập toàn thân: squat, plank, deadlift và cardio. Đây là những bài giúp tôi vừa giữ dáng, vừa phục vụ trực tiếp cho thể lực khi làm nhiệm vụ.

Tôi áp dụng nguyên tắc "3 ngày nặng - 1 ngày nhẹ - 1 ngày nghỉ". Ngày nặng tập sức mạnh, ngày nhẹ tập cardio hoặc giãn cơ để thả lỏng. Ngoài ra, tôi ưu tiên ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày và ăn đủ chất. Tôi quan niệm cơ thể giống một "chiếc xe đặc nhiệm", muốn chạy tốt phải biết bảo dưỡng đúng lúc.

Đại úy Phương Thảo lựa chọn các bài tập gym để vừa có sức khỏe toàn diện, vừa có hình thể cân đối. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Làm việc trong môi trường nắng gió, chị chăm sóc da thế nào để giữ được sự tươi trẻ?

- Tôi luôn dùng kem chống nắng, dưỡng ẩm và làm sạch da kỹ mỗi tối. Ngoài ra, tôi uống đủ nước, ăn nhiều rau quả và đặc biệt luôn cười. Nụ cười vừa giúp tôi tươi tắn, vừa khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn.

Tôi tin rằng nụ cười là "vũ khí" mạnh mẽ nhất để lan tỏa năng lượng tích cực. Khi làm việc, tôi luôn tìm cách nhìn vào mặt tốt của vấn đề. Thêm nữa, công việc của tôi tiếp xúc với nhiều người, nụ cười giúp phá băng, rút ngắn khoảng cách. Và nó cũng là "bài tập cơ mặt" miễn phí.

- Chị xây dựng phong cách thời trang ra sao ở đời thường?

- Tôi thích phong cách năng động, thoải mái như quần jeans, áo thun, giày thể thao. Khi dự sự kiện hay gặp gỡ bạn bè, tôi chọn váy ôm body, đầm lụa, thể hiện vẻ sang trọng, kín đáo, thanh lịch.

Tôi không cố định một thương hiệu mà chọn đồ dựa vào sự vừa vặn, chất liệu và cảm giác thoải mái. Tôi thích những món đồ có thiết kế không bao giờ lỗi mốt, dễ kết hợp trong nhiều dịp, màu sắc trung tính hoặc pastel.

Tủ đồ của đại úy Phương Thảo gồm nhiều trang phục đơn sắc, đầm dự tiệc đơn giản, hướng đến vẻ thanh lịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị có những sở thích nào để cuộc sống thêm phong phú?

- Tôi thường dành hai tiếng trước khi ngủ để đọc sách. Gần đây tôi đọc Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại đức Hae Min - nhà sư Hàn Quốc. Cuốn sách khiến tôi suy nghĩ nhiều về cách cân bằng giữa guồng quay công việc và những khoảnh khắc bình yên. Nó nhắc tôi rằng đôi khi sống chậm lại giúp mình thấy rõ điều quan trọng nhất.

Ngoài ra, tôi đặc biệt đam mê sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì mỗi câu chuyện đều cho tôi thêm động lực sống giản dị, bền bỉ và tận tâm. Tôi cũng thích sách thiên văn và vũ trụ, đọc để thấy mình nhỏ bé và trân trọng từng phút giây.

- Kế hoạch trong tương lai của chị là gì?

- Tôi muốn tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời, tôi cũng mong có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ về sự tự tin, sức khỏe và tinh thần kiên cường. Nếu họ nhìn thấy tôi và nghĩ "Mình cũng có thể làm được", đó sẽ là thành công lớn nhất của tôi.

Ý Ly