Đài TVB bị phong tỏa

Hong KongTVB phong tỏa toàn bộ đài khi ca sĩ Thi Khuông Kiều và nhiều thành viên trong êkíp dương tính với Covid-19, chiều 18/7.

Các sự kiện họp báo, ghi hình trực tiếp trong hai ngày 19 và 20/7 đều hủy bỏ. Đoàn phim Phi hổ 3 do Huỳnh Tông Trạch, Miêu Kiều Vỹ, Ngô Trác Hy đóng ngừng quay một tuần. Đại diện truyền thông của TVB nói sẽ có thông báo tiếp theo tùy diễn biến dịch.

Trụ sở TVB. Ảnh: Appledaily.

Phong tỏa TVB bắt nguồn từ việc ca sĩ Thi Khuông Kiều, quản lý Lưu Lệ Bình, Mạch Đức La - bạn trai Lưu Lệ Bình, nhân viên PR tên A Giai xác nhận dương tính nCoV sáng 18/7. Những ngày gần đây, Thi Khuông Kiều cùng êkíp thường xuyên có mặt tại đài để tham gia chương trình truyền hình, biểu diễn và quảng bá sản phẩm âm nhạc mới.

Hôm 5/7, ca sĩ có buổi phỏng vấn với MC Chiêm Thực Chi. Ngày 15/7, cô tham gia show truyền hình The Terror of the Newborn với Từ Văn Hạo, Khổng Đức Hiền, Lâm Phong. Ngày 16/7, cô ghi hình chương trình Kình ca kim khúc cùng Ôn Bích Hà, Lôi Sâm Du, nhóm Dear Jane... Hôm 17/7, nhân viên PR mời cơm đội ngũ sản xuất của Kình ca kim khúc. Tổng số lượng nghệ sĩ, MC, nhân viên hậu trường ở TVB phải xét nghiệm lên tới gần 100 người.

Ca sĩ Thi Khuông Kiều. Ảnh: Appledaily.

Trên Appledaily, Ôn Bích Hà cho biết dù quay chung chương trình, cô và Thi Khuông Kiều không đứng chung sân khấu. Cô cũng không tiếp xúc với êkíp của ca sĩ. Sau khi kết thúc phần trình diễn, cô nhanh chóng rời khỏi đài. Cô nói': "Sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường nhưng tôi sẽ đi xét nghiệm để đảm bảo nhất. Chúc Thi Khuông Kiều và các cộng sự sớm khỏi bệnh và mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhé".

Hồi tháng 4, nhiều nhân viên của TVB phải xét nghiệm, cách ly khi diễn viên, MC Lý Quân Nghiên giấu chuyện chị gái ruột nhiễm nCoV để tiếp tục đóng phim, quay show.

Hiểu Nhân