Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng 4/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho đại tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Phong

Tân Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết 59 tuổi, quê Hải Phòng; trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Quyết từng làm Phó chính ủy, Chính ủy Quân khu 2. Tháng 8/2016, ông được thăng quân hàm thiếu tướng, 4 năm sau thăng quân hàm trung tướng. Ông giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 4/2021 và được thăng quân hàm thượng tướng hai năm sau đó.

Tháng 6/2024, tướng Trịnh Văn Quyết được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai tháng sau, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Tháng 7/2025, ông được thăng quân hàm đại tướng.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Vũ Tuân