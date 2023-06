Đại tướng Tô Lâm: Vụ Đăk Lăk cho thấy không thể coi thường an ninh cơ sở

Bộ trưởng Tô Lâm nói muốn phát triển cần ổn định và vụ việc xảy ra tại Đăk Lăk vừa qua cho thấy không thể coi thường việc đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Sáng 20/6, giải trình tại tổ ở Quốc hội về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nêu mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc, an toàn, không ai bị đe dọa. Nếu mỗi xã, phường đảm bảo tốt an ninh cơ sở thì an ninh ở quận huyện, tỉnh và cả nước sẽ tốt.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều người bị bắt nạt, đe dọa. Việc tăng cường công an chính quy về xã thời gian qua chỉ đảm bảo một phần an ninh cơ sở vì lực lượng này còn tham gia vận động nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân ngay tại chỗ. Trước đây, người dân cần giao dịch thường phải đến huyện, tỉnh nhưng hiện nay có thể thực hiện các giao dịch cơ bản ngay tại xã.

"Chúng tôi đang tính toán như ở Tây Nguyên thì mỗi xã cần có một cán bộ an ninh để nắm và giải quyết tất cả vấn đề về an ninh. Xã phức tạp về ma túy cần cán bộ là chuyên gia phòng chống ma túy, vấn đề thủ tục hành chính cũng cần có người", Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu ý kiến tại phiên họp tổ sáng 20/6. Ảnh: Media Quốc hội

Thời gian tới, các xã cần có điều tra viên sơ cấp bởi luật cho phép giải quyết tin báo tố giác tội phạm của dân ở xã. Vì vậy, mỗi công an xã phải làm rất nhiều việc. Về pháp lý, các vấn đề liên quan đến quyền tự do dân chủ của dân ở cơ sở rất nhiều, nếu không có luật điều chỉnh thì sẽ không đúng Hiến pháp.

Theo Đại tướng, trước đây đã có Pháp lệnh công an xã, sau được Quốc hội cho phép nâng lên thành Luật Công an xã. Tuy nhiên từ khi đưa công an chính quy về xã nên Quốc hội đồng ý sau khi sửa xong Luật Công an nhân dân sẽ sửa Luật Công an xã. Vì vậy, lực lượng đảm bảo trật tự, an ninh cơ sở chưa có luật điều chỉnh.

Về kinh phí, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định không có gì trở ngại, khó khăn. Ông giải thích, nhiều nơi muốn ổn định để phát triển. Bởi nếu tình hình an ninh trật tự không ổn định thì không có thời gian để bàn về phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ khi xảy ra sự cố môi trường biển Formosa tại Nghệ An - Hà Tĩnh, Thường vụ Bộ Công an phải mất cả năm để bàn về chuyện này nên không còn thời gian bàn về phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đồng tình việc thống nhất 300.000 người thuộc các lực lượng thành các tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Hiện nay công an xã chính quy bố trí 100% trên địa bàn toàn quốc nhưng số lượng còn khá mỏng, có những xã ở địa bàn Tây Nguyên có năm người.

"Năm đồng chí với tất cả yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự đều phải triển khai xuống công an cấp xã phải làm rất nhiều việc, rất nặng, đặc biệt là xử lý tin tố giác ban đầu", bà Xuân nói, cho rằng nếu không có lực lượng này công an chính quy cũng rất vất vả và khó hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: Media Quốc hội

Đề cập đến vụ việc ở Tây Nguyên vừa qua, tướng Xuân nói nếu lực lượng an ninh cơ sở được hướng dẫn cũ thể thì sẽ là "tai mắt khi nhóm đối tượng này đi mua bộ đồ rằn ri, chuẩn bị dụng cụ phương tiện". Cùng với đó, một trong những đòi hỏi cấp bách để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là phải có lực lượng thường trực, nắm bắt vụ việc từ sớm ở cơ sở là các thôn, buôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư.

Bà cho rằng đây là lực lượng từ nhân dân mà ra, am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết, nắm tình hình trong dân tốt hơn. "Nếu có lực lượng này là cầu nối, cánh tay nối dài của lực lượng công an xã chính quy, tôi cho rằng là vô cùng cần thiết, thực tiễn đòi hỏi", đại biểu đúc kết.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng từ khi Bộ Công an đưa công an chính quy về cấp xã đã khắc phục được hạn chế trước đây khi công an xã không phải là lực lượng chính quy. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự cơ sở hiện có diễn biến phức tạp. Tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội ở nhiều địa phương tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

"Như vụ việc tại Tây Nguyên vừa rồi là bài học rất đắt, cho thấy lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở còn thiếu và yếu, chưa được huy động kịp thời", ông nói, tán thành xây dựng dự thảo luật, nhưng cần giải thích rõ lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở có gây gánh nặng cho ngân sách không.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành nhất trí sự cần thiết của dự án luật. Tuy nhiên, ông đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bởi "không phải địa bàn, địa phương nào cũng nhất thiết phải thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự" và điều kiện, tiêu chí phải được thiết lập một cách chặt chẽ.

Sơn Hà - Viết Tuân