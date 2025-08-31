Đại tướng Phan Văn Giang nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Huân chương Quân công hạng Nhất được trao cho Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ghi nhận cống hiến xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng.

Chiều 31/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Huân chương Quân công cho các lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Tuấn Huy

Huân chương Quân công hạng Nhất được trao tặng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng. Các Thứ trưởng gồm Thượng tướng Võ Minh Lương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Vũ Hải Sản và Phạm Hoài Nam cũng được nhận phần thưởng này.

Huân chương Quân công hạng Nhì được trao cho các Thứ trưởng: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Trường Thắng và Nguyễn Văn Hiền.

Các lãnh đạo Bộ Quốc phòng được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất và hạng Nhì. Ảnh: Tuấn Huy

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang chúc mừng các cán bộ được vinh danh, khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích cá nhân cũng như tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân.

Ông nhấn mạnh các cán bộ được trao huân chương đều trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng đơn vị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và củng cố quốc phòng.

Theo Bộ trưởng, trong 80 năm qua, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thành quả này là công sức, trí tuệ của toàn quân, trong đó có vai trò chủ chốt của lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cán bộ được trao thưởng tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; phấn đấu hết mình vì lợi ích của Quân đội và đất nước.

Sơn Hà