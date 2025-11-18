Đại tướng Phan Văn Giang mời Slovakia tham dự Triển lãm quốc phòng 2026

Đại tướng Phan Văn Giang mời Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia và đơn vị công nghiệp quốc phòng tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam cuối năm 2026.

Ngày 18/11, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần triển khai tích cực và hiệu quả các hợp tác quốc phòng mà hai bên thống nhất.

Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Slovakia. Đại tướng cũng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak. Ảnh: Hoàng Phong

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Bộ Quốc phòng Slovakia nghiên cứu tiếp nhận quân nhân Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Slovak và các chuyên ngành Slovakia có thế mạnh. Theo đại tướng, hai nước cần tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng; an ninh mạng, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang mời Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak cùng lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Slovakia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 3, dự kiến cuối năm 2026.

Ông Robert Kalinak khẳng định Việt Nam - Slovakia có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Hai đất nước đã sát cánh bên nhau trong những năm tháng chiến đấu và phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn các cấp, an ninh mạng.

Sơn Hà