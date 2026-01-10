Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, từ trần chiều 9/1 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết Đại tướng Lê Văn Dũng do tuổi cao, sức yếu, từ trần hồi 15h40 ngày 9/1 tại nhà riêng. Trong thời gian lâm bệnh, ông được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng.

Theo sách Đại tướng Lê Văn Dũng tuyển tập của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, ông tên thật là Nguyễn Văn Nới, quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10; Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, 10.

Trước phong trào Đồng Khởi, ông tham gia công tác bí mật và được đổi tên là Lê Văn Dũng, còn gọi là Bảy Dũng. Năm 1963, ông gia nhập Quân giải phóng miền Nam, làm trinh sát Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Đoàn Bình Giã.

Tháng 10/1974, ông làm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam.

Giai đoạn 1984-1986, ông học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự, Bộ Quốc phòng (nay là Học viện Khoa học Quân sự), sau đó được bổ nhiệm làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội như Tư lệnh Quân khu 7; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng. Giai đoạn 2001-2011, ông làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Đại tướng năm 2007.

Ngày 26/12/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Đại tướng Lê Văn Dũng, ghi nhận những cống hiến của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sơn Hà