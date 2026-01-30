Đài truyền hình Đức bị phạt vì trò đùa treo cờ Mỹ tại Greenland

Đài truyền hình NDR bị phạt tiền vì để diễn viên treo cờ Mỹ tại trung tâm văn hóa ở thủ phủ đảo Greenland khi quay chương trình châm biếm.

Sự việc xảy ra khi diễn viên hài Maxi Schafroth định treo cờ Mỹ lên cột cờ gần trung tâm văn hóa ở Nuuk, thủ phủ đảo Greenland, khi quay chương trình châm biếm Extra 3 cho đài truyền hình NDR của Đức ngày 27-28/1. Hành động này đã bị nhiều người qua đường phản đối.

Nhân chứng tại hiện trường cho hay Schafroth tự nhận mình là "quan chức Mỹ" và rời đi trong ánh mắt thiếu thiện cảm của người dân địa phương.

Cảnh sát Greenland có mặt sau đó và phạt tiền đoàn phim. Chính quyền Greenland đang điều tra sự việc.

Diễn viên hài Maxi Schafroth định treo cờ Mỹ trước trung tâm văn hóa Nuuk ngày 28/1. Ảnh: AFP

Bà Avaaraq Olsen, lãnh đạo quận Kommuneqarfik Sermersooq, bày tỏ phẫn nộ trước sự việc.

"Kéo cờ tại trung tâm văn hóa ở thủ phủ của chúng tôi, mà lá cờ đó đại diện cho một cường quốc quân sự đang ám chỉ sử dụng vũ lực nhằm vào Greenland trong nhiều tuần qua, không phải trò đùa. Hành động ấy không gây cười, mà gây hại", bà nói.

Bà Olsen cho rằng khuếch đại nỗi sợ của công chúng để làm nội dung, tăng lượt truy cập và mua vui cho người khác, là hành động "khiến sự đau khổ của một bộ phận người dân dễ bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng".

"Hãy dừng lại trước khi quay, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi dàn dựng thứ gì đó mà bạn cho là 'vui nhộn'. Hãy cân nhắc xem trò đùa tiếp theo của bạn sẽ cung cấp thông tin gì cho thế giới, hay đơn giản là làm những đứa trẻ bật khóc, khiến các gia đình cảm thấy mất an toàn ngay trên mảnh đất quê hương", quan chức Greenland cho hay.

Đài NDR cho hay chương trình nhằm châm biếm, phê phán các hành động và tuyên bố đang gây tranh cãi của Mỹ về Greenland, nhấn mạnh nó "không có mục tiêu châm biếm người Greenland".

"Ban biên tập xin lỗi người dân Greenland vì đã để lại ấn tượng xấu", đài NDR bày tỏ, đồng thời giải thích Extra 3 đã được phát sóng nhiều năm và là chương trình được nhiều khán giả ưa thích tại Đức.

Tổng thống Trump thời gian qua liên tục tuyên bố muốn sáp nhập Greenland, bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và các nước châu Âu. Ông Trump cho biết nếu Mỹ không kiểm soát hòn đảo, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland đang làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như khiến các nước châu Âu đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Washington, kể cả khi ông Trump đã rút lại lời đe dọa áp thuế và loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Hồng Hạnh (Theo DW)