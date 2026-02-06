Đại Trường Phát ra mắt trang thương mại điện tử Dtpbooks, tối ưu trải nghiệm người dùng, cung cấp sản phẩm giáo dục phục vụ dạy và học ngoại ngữ.

Đại diện đơn vị chia sẻ, việc ra mắt nền tảng này là hành động góp phần đẩy lùi vấn đề sách lậu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước thách thức về các sản phẩm giả trên các nền tảng thương mại điện tử, Đại Trường Phát đưa trang thương mại điện tử Dtpbooks vào hoạt động nhằm giúp người dùng yên tâm hơn khi tìm kiếm nguồn học liệu chính thống.

Dtpbooks được tối ưu hóa dựa trên ba yếu tố cốt lõi. Đầu tiên, các sản phẩm của nền tảng đều có nguồn gốc minh bạch, chất lượng in ấn, sản xuất đạt chuẩn quốc tế và đầy đủ bản quyền. Bên cạnh đó, Dtpbooks có thể trở thành một diễn đàn tin tức chuyên sâu dành cho cộng đồng giáo dục. Tại đây, độc giả dễ dàng tiếp cận bài viết chuyên môn, cập nhật xu hướng giáo dục mới qua các buổi livestream định kỳ bởi đội ngũ chuyên gia.

Yếu tố thứ ba là tính kết nối. Dtpbooks ra mắt chương trình Cộng tác viên (Affiliate) dành cho các cá nhân và cộng đồng yêu sách. Đây là cơ hội để những người có cùng tâm huyết với "sách thật, tri thức thật" có thể nhận được những giá trị bền vững khi đồng hành cùng nền tảng lan tỏa sản phẩm giáo dục chính thống và chất lượng đến cộng đồng.

"Việc phát triển trang thương mại điện tủ Dtpbooks không chỉ là bước đi hưởng ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, mà còn hỗ trợ người dùng tiếp cận sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế rủi ro mua nhầm sản phẩm không chính thống", đại diện đơn vị nói thêm.

Ngoài ra, để tri ân khách hàng và lan tỏa tinh thần "Sách thật, tri thức thật", Dtpbooks triển khai chương trình ưu đãi miễn phí giao hàng cho đơn từ 100.000 đồng cùng hàng loạt quà tặng cho đơn hàng chỉ từ 199.000 đồng dành cho tất cả người dùng trải nghiệm mua sắm tại nền tảng.

