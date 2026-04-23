'Đại tiệc trăng máu 8' - tiếng cười từ góc khuất ngành phim

"Đại tiệc trăng máu 8" khai thác hậu trường điện ảnh qua lăng kính hài hước, theo chân một đoàn phim xoay xở quay one-shot 35 phút, gợi mở góc khuất của ngành.

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất, là bản Việt hóa từ One cut of the dead (Quay trối chết) - dự án ăn khách của Nhật hồi 2017. Với mô-típ "phim trong phim", kịch bản xoay quanh Tâm OK (Vân Sơn đóng) - đạo diễn chưa có thành tựu trong sự nghiệp. Vì muốn con gái (Lâm Thanh Mỹ) tự hào, ông quyết quay tác phẩm tử tế nhưng đối diện loạt thách thức: quay một bộ phim với cú máy dài 35 phút không cắt cảnh. Biến cố, bi hài liên tiếp xảy ra trên trường quay, thử thách khả năng ứng biến của Tâm OK lẫn êkíp.

Khi người làm phim kể về ngành phim

Kể chuyện làm phim, Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu nhiều năm Phan Gia Nhật Linh gắn bó điện ảnh. So với bản gốc, tác phẩm dài hơn 30 phút, vừa đủ để êkip thêm thắt chi tiết mới, phù hợp bối cảnh Việt.

Nhiều tựa phim, diễn viên danh tiếng được đưa vào khung hình theo cách khác nhau, từ logo, poster đến lời thoại mang tính châm biếm - thủ pháp thường thấy ở loạt dự án Hollywood nhưng khá mới mẻ với điện ảnh Việt. Đạo diễn cũng lồng ghép danh xưng quen thuộc như "Thuốc độc phòng vé", "Ảnh đế quốc tế". Qua màn biến hóa của sao Việt, hình tượng các nhân vật hiện lên đậm màu trào phúng.

Tác phẩm mang màu sắc tự trào khi giễu nhại nhiều thực trạng của điện ảnh nội địa. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết anh không làm phim để "cà khịa" đồng nghiệp, mà hướng đến tinh thần phê và tự phê, trước hết là tự châm biếm dự án của mình.

Nhiều chi tiết trào phúng ngành điện ảnh được đưa vào phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Ngoài ra, phim phản ánh mặt tối ngành giải trí, điển hình là chỉ trích một bộ phận người nổi tiếng trên mạng xã hội lấn sân điện ảnh nhưng không trau dồi kỹ năng diễn xuất, chỉ chú trọng làm hình ảnh, câu tương tác hoặc những ngôi sao chuyên yêu sách, gây ảnh hưởng cả đoàn.

Tôn vinh người làm nghề nghiêm túc

Xoay quanh hậu trường, phim tôn vinh nhiệt huyết những người đứng sau màn ảnh. Vì đồng tiền, Tâm OK chạy theo yêu cầu của nhà đầu tư, làm ra những dự án "mì ăn liền" và không được mọi người coi trọng. Với cuốn phim mới, dù gặp nhiều khó khăn, ông không bỏ cuộc, dốc hết sức để hoàn thiện, vừa để làm lành với con gái, vừa muốn thay đổi cái nhìn của mọi người về mình.

Sự đối lập tư tưởng giữa ông và con gái xuất phát từ sự cầu toàn của cô bé. Là trợ lý đạo diễn (AD), con gái Tâm OK đề cao tinh thần làm nghề nghiêm túc, theo đuổi sự chân thành trong diễn xuất, mong điện ảnh Việt phát triển hơn.

Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh hóa diễn viên trong mô-típ "phim trong phim". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Không chỉ chăm chút chiều sâu nhân vật chủ chốt, tác phẩm còn khắc họa nỗ lực của bộ phận ít được chú ý trong đoàn như đạo diễn hình ảnh (DOP), trợ lý đạo diễn (AD), trợ lý sản xuất (PA), đội ngũ hóa trang, làm tóc.

Người xem liên tục nhìn thấy cảnh nhân viên hậu đài tất bật trên trường quay. PA khóc lên khóc xuống vì yêu cầu từ diễn viên mắc bệnh ngôi sao. AD căng thẳng giữ từng cảnh quay mượt mà. Nhóm hóa trang, làm tóc hối hả thay đổi tạo hình nhân vật giữa trưa nắng để kịp chuyển cảnh. Việc tác phẩm của Tâm OK được quay one-shot (quay một lượt, không cắt cảnh) và livestream đòi hỏi sự tập trung cao độ của êkip nhằm tránh sai sót. Nhờ đó, khán giả càng thấy rõ đam mê, tài năng của những người làm nghệ thuật.

Tiếng cười bật lên từ loạt tình huống bất ngờ trên trường quay. Không đủ trang thiết bị, các thành viên tận dụng vật dụng vô danh ngay tại hiện trường, thậm chí đồ cúng để làm đạo cụ, giúp tác phẩm diễn ra suôn sẻ. Nhiều pha xử lý của họ mang tính chất trào phúng, xen lẫn sự bi hài theo kiểu "cười ra nước mắt".

Cảnh cả êkip đứng lên vai nhau tạo thành tháp người để thực hiện cú máy trên cao ở cuối phim trở thành biểu tượng, đậm tinh thần phim gốc Quay trối chết: khi quay sẽ không dừng máy, đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Dù mỗi người đảm nhận một bộ phận khác nhau nhưng cuối cùng, tất cả quyết tâm hoàn thiện bộ phim chung.

Tương tự bản gốc, Đại tiệc trăng máu 8 mở đầu với one-shot 35 phút - cú máy dài nhất lịch sử điện ảnh thương mại Việt Nam. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết thử thách này rất lớn, đòi hỏi êkip tập trung cao độ, tập luyện nhiều tháng.

"Cảnh quay được thực hiện trong 6 ngày. Mỗi ngày, cả đoàn chỉ có một cơ hội quay duy nhất. Nếu một người làm sai, toàn bộ quá trình ghi hình sẽ dừng lại, chờ đến hôm sau làm lại từ đầu", đạo diễn lý giải.

Diễn viên Hàn Kim Kang Woo (trái) có vai diễn độc đáo trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Để hiện thực hóa tham vọng của đạo diễn, Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ những nhà làm phim gạo cội cùng dàn nghệ sĩ đa thế hệ, có kinh nghiệm diễn xuất. Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lê Khánh, NSƯT Đức Khuê truyền tải nét duyên dáng của nhân vật, đồng thời là trụ cột để các đàn em Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ tung hứng mảng miếng hài. Sau 20 năm vắng bóng màn ảnh rộng trong nước, danh hài Vân Sơn hóa thân Tâm OK nhiều màu sắc, cuốn hút.

Dàn cameo (khách mời) đình đám như Trấn Thành, Huỳnh Lập góp thêm tiếng cười cho phim. Bên cạnh đó là dàn sao từng đóng Tiệc trăng máu năm 2020 gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn.

Đại tiệc trăng máu 8 đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Hiếu Châu