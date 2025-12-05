Đãi tiệc hàng nghìn người suốt ba ngày để tưởng nhớ mẹ

Trung QuốcNhớ mẹ lúc sinh thời mê xem hát, ông Wang Heyin mời đoàn kịch nổi tiếng về biểu diễn và đãi tiệc miễn phí ba ngày cho hàng nghìn người dân.

Cuối tháng 11, thôn Nguyên Nhị Trang, TP An Dương, tỉnh Hà Nam náo nhiệt như lễ hội. Tiếng chiêng trống từ sân khấu Dự kịch - loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương - thu hút hàng nghìn người từ các tỉnh lân cận đổ về.

Người đứng sau sự kiện là ông Wang Heyin, một doanh nhân bất động sản. Ông tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của mẹ từ 29/11 đến 1/12, kết hợp tri ân xóm giềng đã cưu mang gia đình những năm tháng nghèo khó.

Để thỏa tâm nguyện của người mẹ quá cố vốn mê Dự kịch, ông Wang mời đoàn kịch uy tín nhất tỉnh về biểu diễn liên tục 6 vở lớn. Chi phí cho phần biểu diễn khoảng 240.000 tệ (hơn 800 triệu đồng).

Sân khấu buổi biểu diễn Dự kịch Hà Nam hôm 30/11 do nhà ông Wang Heyin tổ chức cho bà con xem. Ảnh: Red Star News

Khán giả đến xem còn được bao cơm. Hơn 200 tình nguyện viên đã nổi lửa nấu nướng ngay tại chỗ. Những món ăn nóng sốt, dân dã như súp, bánh bao được chuyền tay nhau. Vào buổi trưa cao điểm, hơn 10.000 người đã nán lại dùng bữa.

Trước giờ khai màn, ông Wang cùng vợ con và các em lên sân khấu cúi đầu tạ ơn dân làng. Doanh nhân đã khóc khi nhắc về mẹ, người phụ nữ sinh ra trong nghèo khó, mồ côi khi chưa đầy 10 tuổi. Năm 40 tuổi, chồng qua đời vì ung thư, bà một mình gồng gánh nuôi 5 người con. Bi kịch chồng chất khi năm 54 tuổi, bà lại mất đi người con trai út vì tai nạn. Bà qua đời năm 2005 sau một cơn bạo bệnh.

"Mẹ tôi cả đời vất vả nhưng vĩ đại. Tôi làm lễ kỷ niệm này để con cháu đời sau luôn ghi nhớ sự hy sinh của bà, để giữ mãi thiện lương," ông Wang nói. Trước đó, vào các dịp giỗ 3 năm, 5 năm, 10 năm, ông đều tổ chức tiệc, nhưng lần này quy mô lớn nhất.

Ông Guan Xiaoyu, Trưởng đoàn kịch cho biết các nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình khi biết câu chuyện phía sau sân khấu hoành tráng này.

Sự việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Phần đông dư luận bày tỏ sự xúc động trước cách báo hiếu của ông Wang. "Lòng hiếu thảo không đo bằng tiền. Nhớ sở thích của mẹ suốt 20 năm và chia sẻ niềm vui đó với hàng xóm, đó là cái tâm đáng quý", một độc giả bình luận.

Video: Đông nghịt người xem kịch người con tổ chức để tưởng nhớ mẹ

Đãi tiệc hàng nghìn người suốt ba ngày để tưởng nhớ mẹ Video: Jimu news

Bảo Nhiên (Theo Red Star News, Jimu News)