Đại tiệc âm nhạc, ánh sáng tại khu đô thị T&T City Millennia

Tây NinhChương trình "Khơi mạch nguồn di sản, vững bước kỷ nguyên mới" diễn ra ngày 9/8 tại T&T City Millennia, Tây Ninh dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ban tổ chức cho biết, "Khơi mạch nguồn di sản, vững bước kỷ nguyên mới" là chương trình nghệ thuật độc đáo, kết hợp công nghệ ánh sáng, âm nhạc với quy mô lớn. Các tiết mục công phu kết hợp sân khấu ngoài trời và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại hứa hẹn tạo nên những trải nghiệm khó quên cho khán giả.

Địa điểm diễn ra sự kiện "Khơi mạch nguồn di sản, vững bước kỷ nguyên mới". Ảnh: T&T Group

Theo đó, điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn hơn 1.000 drone trên bầu trời khu vực phía Nam Sài Gòn. Đây cũng là màn trình diễn drone lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Chương trình còn áp dụng công nghệ trình diễn đa tầng, mở rộng không gian thưởng thức cho khán giả. Sân khấu dưới mặt đất kết hợp drone, pháo hoa, laser và ánh sáng trên nền trời đêm Cần Giuộc. Các hiệu ứng từ sàn trình diễn nước và ánh sáng lập trình cũng góp phần tạo cảm hứng về dòng chảy sinh khí, sự kết nối.

Ngoài ra, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng công nghệ tiên tiến tạo nên bức tranh ý nghĩa về hành trình của một đại đô thị đang chuyển mình. Chương trình thể hiện hành trình từ ký ức văn hóa đến khát vọng hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ. Ảnh: T&T Group

Trong khuôn khổ sự kiện, T&T Group cũng khai trương tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ. Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của Marco Polo thế kỷ XIII, Millennia Journey tái hiện cuộc thám hiểm thu nhỏ với các trạm dừng Á - Âu đầy màu sắc văn hóa.

Du khách sẽ được trải nghiệm các trạm dừng với nhiều chủ đề khác nhau, khởi đầu từ "cánh cổng thời gian" mang phong cách Italy cổ xưa, băng qua vùng Địa Trung Hải hay Con đường tơ lụa huyền bí. Những người say mê với văn hóa Trung Hoa và nhiều vùng đất khác cũng tìm thấy góc riêng tại các trạm chủ đề nối tiếp. Hành trình theo dấu chân Marco Polo kết thúc với chủ đề Việt Nam, điểm chạm trở về với cội nguồn văn hóa với lịch sử hơn 4.000 năm. Sự kết hợp các mảng màu văn hóa - nghệ thuật trên cung đường gần 2 km tạo nên điểm nhấn độc đáo cho T&T City Millennia nói riêng và thị trường bất động sản phía Nam Sài Gòn nói chung.

Bên cạnh đó, tại sự kiện, một hạng mục ấn tượng khác cũng được giới thiệu là Dòng sông Ánh sáng. Công trình được lấy ý tưởng từ Venice mộng mơ của Italy, tạo dựng không gian cảnh quan kỳ ảo với hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc độc đáo.

Sự kiện thể hiện tầm nhìn chiến lược của T&T Group trong phát triển đô thị hiện đại: xây dựng không gian sống mang hơi thở thời đại. "Từ giá trị truyền thống được khơi mở, một thành phố mới đang tiến vào kỷ nguyên tương lai - nơi cộng đồng, văn hóa và trải nghiệm cùng thăng hoa trong từng chi tiết", đại diện T&T Group cho biết.

Phối cảnh dự án T&T City Millennia. Ảnh: T&T Group

Dự án T&T City Millennia do Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (thành viên Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư có quy mô hơn 267 ha. Dự án được quy hoạch thiết kế dựa trên cảm hứng lịch sử vùng đất Cần Giuộc như những đóa sen; hòa quyện nét đẹp của các vùng sông nước thế giới như Venice (Italia), Garden by the Bay (Singapore).

T&T City Millennia được phân kỳ thành bốn giai đoạn với nhiều phân khu mang ba phong cách kiến trúc chính: châu Á hiện đại, bản sắc Việt Nam, kiến trúc châu Âu. Giai đoạn một khánh thành vào tháng 10/2023.

Với cam kết đảm bảo không gian sống cao cấp cho cộng đồng dân cư với dịch vụ chuyên nghiệp, tháng 3/2024, chủ đầu tư ký hợp tác với Tập đoàn Anabuki (Nhật Bản) để quản lý vận hành dự án này.

Thanh Thư