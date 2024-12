Bà Rịa - Vũng Tàu có tân Giám đốc Công an

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm ông Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công bố sáng 31/12. Ông Hà đảm nhiệm cương vị mới thay đại tá Bùi Văn Thảo nghỉ hưu.

Đại tá Vũ Như Hà phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trường Hà

Đại tá Hà 54 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM; Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 5/2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà hứa đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trước mắt, công an tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

