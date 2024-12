Đại tá Phan Huy Ngọc làm Chủ tịch tỉnh Hà Giang

Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại kỳ họp HĐND tỉnh sáng 30/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Tân Chủ tịch tỉnh Hà Giang quê tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, cử nhân sư phạm tiếng Anh.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, ông Ngọc từng làm trưởng Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Ông Phan Huy Ngọc. Ảnh: Báo Hà Giang

Đầu tháng 12, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý. Trước đó ông Sơn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thủ tướng cảnh cáo do vi phạm liên quan Tập đoàn Thuận An tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Tuần trước, Thủ tướng giao quyền Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho ông Hoàng Gia Long, Phó chủ tịch thường trực tỉnh.

Viết Tuân