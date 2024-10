Đại tá Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Quảng BìnhĐại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngày 11/10, quyết định bổ nhiệm được trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, trao cho ông Liêm tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Công an Quảng Bình

Ông Liêm nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Quảng Bình khi người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Hợp được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Liêm, 49 tuổi, từng là Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; Chánh thanh tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối tháng 12/2023, ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông.

Võ Thạnh