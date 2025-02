Đại tá Nguyễn Quang Vinh làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Sáng 17/2, quyết định của Bộ trưởng Công an được Thứ trưởng Công an, trung tướng Nguyễn Văn Long trao cho đại tá Nguyễn Quang Vinh.

Đại diện Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an cho hay đại tá Vinh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác ở Công an cấp huyện, tỉnh và Bộ Công an.

Nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã tín nhiệm giao trọng trách mới. Ông nói sẽ phát huy các kết quả đạt được và tập trung triển khai nhưng những nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 17/2. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, ngày 20/1, người tiền nhiệm của ông Vinh là đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, được điều động làm Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Phạm Dự