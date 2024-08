Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Quyết định điều động ông Hợp của Bộ trưởng Công an được công bố sáng 20/8.

Ông Hợp thay thế người tiềm nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bầu bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam hôm 22/7. Hơn 20 ngày sau, ông Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho đại tá Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: Đắc Thành

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, 54 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tháng 5/2022, ông được điều động từ vị trí Cục phó An ninh kinh tế sang giữ cương vị Giám đốc Công an Quảng Bình.

Đắc Thành