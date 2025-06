Đại tá Lê Quang Nhân làm Giám đốc Công an Bình Định

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động đến nhận công tác, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Thông tin được công bố trong lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bình Thuận, chiều 12/6.

Cùng đó, đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được giao phụ trách công an tỉnh thay ông Nhân.

Đại tá Lê Quang Nhân, 56 tuổi, quê Hà Tĩnh, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong ngành như: Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai, Phó giám đốc Công an Bình Thuận và Công an Đồng Nai. Ông giữ chức Giám đốc Công an Bình Thuận từ tháng 3/2023 đến nay.

Đại tá Lê Quang Nhân tại một sự kiện của Công an tỉnh Bình Thuận, hồi tháng 8/2024. Ảnh: Việt Quốc

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh đánh giá đại tá Nhân là người lãnh đạo có tâm huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của ông, thời gian qua, Công an Bình Thuận chuyển biến tích cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển.

Đại tá Lê Quang Nhân đã gửi lời cảm ơn chân thành về những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành; sự đùm bọc thương yêu của nhân dân, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an địa phương trong thời gian qua.

Ông hứa tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên cho nhân dân.

Tư Huynh