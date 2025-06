Đại tá Lâm Phước Nguyên làm Giám đốc Công an Tiền Giang

Tiền GiangĐại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15/6.