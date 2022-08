Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/8, ông Nơi nhận quyết định trên của Bộ trưởng Công an, sau sáu tháng Quảng Ninh trống vị trí người đứng đầu Công an tỉnh.

Ba tháng trước, đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Quảng Ninh, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Cùng ngày, Bộ Công an điều động đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, làm Giám đốc Công an An Giang, thay ông Nơi.

Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động từ An Giang ra Quảng Ninh. Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Nơi, 46 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông từng làm Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trước khi làm Giám đốc Công an An Giang vào tháng 6/2020.

Tại An Giang, ông Nơi lập nhiều chuyên án truy quét tội phạm. Ông từng bị chủ một doanh nghiệp sản xuất hàng giả trên địa bàn chi 20 tỷ đồng để thuê người điều chuyển ông đi nơi khác.

Đại tá Nơi cũng là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Hàng ngày, số điện thoại của ông nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân An Giang.

Hai ngày qua, cùng với việc công bố nhân sự tại An Giang, Quảng Ninh, Bộ Công an cũng điều động và bổ nhiệm đại tá Đặng Trọng Cường, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình nhận nhiệm vụ mới là Cục trưởng Hậu cần, Bộ Công an.

Phạm Dự