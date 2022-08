Đại tá Đinh Văn Nơi: 'Bốn đường dây mua bán người qua Campuchia'

An GiangGiám đốc Công an tỉnh, đại tá Đinh Văn Nơi, cho biết từ lời khai của 40 nạn nhân trốn khỏi casino Campuchia đã phát hiện bốn đường dây mua bán người.

"Những đường dây này hoạt động ở nhiều tỉnh thành, móc nối với đồng phạm ở Campuchia để đưa người Việt vào các casino lao động bất hợp pháp", đại tá Đinh Văn Nơi cho hay, ngày 23/8.

Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) để phối hợp các tỉnh thành - nơi đường dây mua bán người hoạt động, để điều tra, xử lý triệt để.

"Không chỉ trong nước mà phía Campuchia cũng phối hợp tích cực, làm rõ việc mua bán người, hành vi ép người lao động Việt Nam làm quá giờ, không trả lương, có dấu hiệu tra tấn... Từ đó đảm bảo quyền bảo hộ công dân Việt Nam", ông Nơi nói.

Casino phía bờ Campuchia - nơi xảy vụ đào thoát hôm 18/8. Ảnh: Ngọc Tài

Hiện, cảnh sát Campuchia phối hợp với Công an An Giang, cùng các ngành chức năng hoàn thành các thủ tục trao trả 11 công dân còn lại qua đường ngoại giao.

Tỉnh Kandal giáp biên giới, có tổng cộng 8 casino, một đã tạm dừng do Covid-19, số còn lại hoạt động rất mạnh, sử dụng nhiều lao động Việt Nam và các nước khác. Trong đó, casino Golden Phoenix thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom là nơi 42 người phải liều mình đào thoát hôm 18/8.

Các nạn nhân cho biết thông qua mạng xã hội, người quen, họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, với lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, khi đến các casino, họ "rất sốc" vì công việc không như thỏa thuận trước đó. Hằng ngày, các lao động bị ép lên mạng lừa đảo người khác nạp tiền, đánh bài qua mạng. Làm không đủ chỉ tiêu sẽ bị những người của casino đánh đập, trừ lương, không trả lương, hoặc bị bán qua casino khác. Muốn ra khỏi đây, họ phải liên hệ gia đình mang tiền đến chuộc.

Liên quan sự việc, chiều 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nhóm lao động sau khi đào thoát khỏi casino, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Cũng trong hôm qua, nhà chức trách Campuchia đã kiểm tra casino Golden Phoenix. Một người Trung Quốc là quản lý casino đã thừa nhận hành vi cưỡng bức những lao động.

Ngoài ra, Campuchia đang mở cuộc rà soát quy mô toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài đang sinh sống ở nước này, chú trọng tìm kiếm công dân nước ngoài là nạn nhân của những kẻ buôn người.

Ngọc Tài - Huy Phong