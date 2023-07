Đại sứ văn hóa ẩm thực Tomisawa tới Việt Nam trong tháng 7

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật, Đại sứ văn hóa ẩm thực Nhật Bản Tomisawa Hirokazu có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24-29/7.

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ sự kiện văn hóa ẩm thực "Taste of Japan" (Hương vị tinh hoa ẩm thực Nhật Bản), nhằm giao lưu, kết nối giữa 2 đất nước. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, ông sẽ tham gia các hoạt động đặc sắc tại 3 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh).

Đại sứ văn hóa ẩm thực Nhật Bản Tomisawa. Ảnh: NVCC

Mở đầu cho "Taste of Japan", ông Tomisawa tham gia buổi họp báo và lễ hội xẻ cá ngừ vây xanh Nhật Bản ngày 24/7, tại Hatoyama (số 8 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội). Sự kiện có sự góp mặt của các khách mời đặc biệt: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chef Fuku Nguyễn (Nguyễn Bá Phước) - người Việt Nam đầu tiên và là người nước ngoài thứ 9 trên thế giới đạt Huy hiệu vàng "Taste of Japan" do Chính phủ Nhật Bản cấp...

Chef Fuku Nguyễn là khách mời đặc biệt trong buổi họp báo cùng Đại sứ văn hóa ẩm thực Tomisawa ngày 24/7. Ảnh: NVCC

Tiếp đó, từ ngày 25-28/7, ông Tomisawa sẽ thực hiện chuỗi sự kiện ẩm thực Kaiseki ở Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long. Kaiseki là các món ăn Nhật Bản truyền thống cao cấp, hội tụ tinh hoa của ẩm thực xứ sở hoa anh đào. Chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến thực khách Việt những trải nghiệm tinh túy và khó quên đối với ẩm thực Nhật Bản truyền thống.

Cuối cùng, vào ngày 29/7, Đại sứ Tomisawa sẽ tham dự lễ khai trương Nhà hàng buffet Nhật Bản OKITA - nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam của Chef Fuku Nguyễn - học trò thân thiết của đại sứ.

Chuỗi sự kiện Taste of Japan không chỉ lan tỏa giá trị của ẩm thực Nhật Bản, còn góp phần vào quá trình giao lưu văn hóa ẩm thực giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Qua chuyến thăm và chuỗi sự kiện này, ông Tomisawa hy vọng sẽ mở ra thêm những cầu nối giữa hai nước, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản, thể hiện chủ đề năm quan hệ ngoại giao: "Việt Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai – Vươn tầm thế giới".

Tại đất nước mặt trời mọc, ông Tomisawa được xem là "huyền thoại" của nền ẩm thực. Hơn 42 năm gắn bó với hương vị và món ăn Nhật Bản, đại sứ đang đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như: Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp Tokyo, Phó Chủ tịch - Giảng viên cao cấp của Hội nghiên cứu ẩm thực truyền thống Nhật Bản, Ủy viên Hiệp hội ẩm thực Nhật Bản quốc tế...

Với những đóng góp của mình, ông đã được Chính phủ Nhật Bản công nhận là đại sứ phát triển ẩm thực truyền thống, được tôn vinh với các danh hiệu cao quý: Danh công đương thời từ Chính phủ, huy chương Hoàng thụ do Thủ tướng trao tặng...

Nhà hàng Nhật Bản Hatoyama và Nhà hàng buffet Nhật Bản OKITA là đơn vị đồng hành cùng Đại sứ ẩm thực Tomisawa trong chuyến thăm. Tìm hiểu thêm tại https://hatoyama.vn và http://okitabuffet.vn

Thanh Thư