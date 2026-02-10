Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đá bóng cùng trẻ em Việt Nam, gửi lời chúc mừng trong thông điệp mừng năm Bính Ngọ.

Đại sứ quán bốn nước New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ (nhóm G4) hôm nay công bố video các đại sứ cùng chơi đá bóng và trải nghiệm nét văn hóa Tết cùng các em nhỏ Việt Nam.

"Chúng tôi lại vui mừng đón Tết cùng nhân dân Việt Nam. Môn thể thao vua thực sự thể hiện trọn vẹn tinh thần của Tết Việt: sự gắn kết, niềm vui và hy vọng. bóng đá kết nối mọi người, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay khả năng", Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken cho hay.

Đại sứ nhóm G4 gửi lời chúc Tết đến người dân Việt Nam Thông điệp mừng Tết của các đại sứ nhóm G4. Video: Đại sứ quán các nước G4

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho biết năm nay đánh dấu lần đầu bà đón Tết tại Việt Nam. "Đây là thời khắc đặc biệt đối với cá nhân tôi. Xin chúc tất cả trẻ em và người dân Việt Nam an khang, thịnh vượng và sự tự tin để theo đuổi ước mơ của mình", bà nói.

Vào dịp Tết Nguyên đán, các đại sứ và đại biện lâm thời Nhóm G4 đều cùng nhau gửi tới người dân Việt Nam một thông điệp chúc Tết. Năm ngoái, họ cùng nhau hát bằng tiếng Việt ca khúc Năm qua đã làm gì cùng dàn hợp xướng Gió Xanh trước di tích Cổng Bắc Hoàng thành Thăng Long.

Vũ Anh