Đại sứ Nam Phi tại Pháp tử vong trong khách sạn

Đại sứ Nam Phi Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, 58 tuổi, tử vong trong sân khách sạn ở Paris, các điều tra viên đang xem xét khả năng ông tự sát.

Thi thể của ông Mthethwa được một nhân viên an ninh phát hiện trong sân của khách sạn Hyatt ở Paris vào ngày 30/9. Trong căn phòng của ông tại tầng 22, cửa sổ bị cạy bằng một chiếc kéo được tìm thấy tại hiện trường.

Theo công tố viên Laure Beccuau, vợ ông Mthethwa gặp chồng lần cuối vào chiều 29/9, trước khi ông đi dự tiệc. Đến đêm đó, bà nhận được tin nhắn xin lỗi từ ông, trong đó thể hiện rõ ý định tự sát.

"Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là hành động có chủ ý, không có sự can thiệp của bên thứ ba", bà Beccuau nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ.

Ông Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa phát biểu tại Nam Phi vào tháng 2/2014, khi còn giữ chức bộ trưởng cảnh sát. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận thông tin ông Mthethwa đã thiệt mạng, gọi sự ra đi của đại sứ tại Pháp là mất mát của cả quốc gia.

"Đại sứ Mthethwa đã cống hiến cho đất nước ở nhiều cương vị, nhưng sự nghiệp ấy đã kết thúc quá sớm và đầy bi kịch", Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ đau buồn.

Ông Mthethwa giữ chức đại sứ Nam Phi tại Pháp từ tháng 12/2023. Ông là một chính khách kỳ cựu, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Nam Phi như bộ trưởng văn hóa, bộ trưởng thể thao và bộ trưởng cảnh sát. Ngoài ra, ông còn góp mặt trong ban tổ chức World Cup 2010 tại Nam Phi.

Ông cũng là thành viên cấp cao của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) trong giai đoạn 2007–2022, từng tham gia hoạt động bí mật trong cánh vũ trang ANC thời kỳ chống chủ nghĩa apartheid và bị bắt giam năm 1989.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)