Đại sứ Mỹ xem concert 'Anh trai say hi' ở Las Vegas

MỹĐại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến hậu trường tổng duyệt concert "Anh trai say hi" và đêm diễn đầu tiên ở Las Vegas, ngày 26/7.

Trong buổi tổng duyệt chiều cùng ngày, Đại sứ Marc Knapper tranh thủ đến hậu trường động viên tinh thần các nghệ sĩ. Việc một đại diện ngoại giao cấp cao Mỹ dự show nhạc Việt trên đất Mỹ tạo dấu ấn đặc biệt. Để ghi nhớ khoảnh khắc này, dàn sao tặng ông Knapper quà lưu niệm gồm áo, khăn bandana phiên bản Anh trai say hi Las Vegas.

Đại sứ Marc Knapper ở buổi tổng duyệt chiều 26/7. Ảnh: DatVietVAC

Đại sứ Marc Knapper đề cao hai đêm nhạc trong bối cảnh Mỹ - Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định âm nhạc là "ngôn ngữ chung" gắn kết người dân hai nước. "Concert Anh trai say hi tại Las Vegas không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn thể hiện tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa, giải trí trong quan hệ Việt - Mỹ", ông nói. Dù ở Hà Nội, TP HCM hay Mỹ, qua âm nhạc, mối liên kết giữa người với người ngày càng bền chặt hơn.

Tối cùng ngày, ông Marc Knapper góp mặt ở hàng ghế khán giả, vỗ tay theo giai điệu cùng 30 "anh trai". Cuối tiết mục, ống kính ghi lại cảnh khắc Đại sứ bắt tay HIEUTHUHAI. Khán giả ồ lên, tặng tràng pháo tay dài, khiến không khí thêm sôi động.

Đại sứ Mỹ bắt tay HIEUTHUHAI. Ảnh: DatVietVAC

Hai đêm nhạc ở Las Vegas ở đánh dấu bước tiến mới trong chặng đường đưa nhạc Việt ra thế giới. PH Live tại Planet Hollywood - sân khấu từng đón tiếp Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Christina Aguilera và nhiều sao đình đám - thành không gian gắn kết các "anh trai" cùng kiều bào Việt lẫn khán giả quốc tế. Ban tổ chức đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn, bảng LED khổng lồ được dựng bên ngoài nhà hát nhằm quảng bá sự kiện...

Ngay sau khi mở bán, hầu hết hạng vé được gần sân khấu và khu vực đứng nhanh chóng "cháy hàng". Hai đêm 26-27/7, khán giả "phủ" kín khán phòng, hàng nghìn lightstick tạo "biển" ánh sáng sống động. Tiếng hò reo, cổ vũ của fan giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn.

Dàn nghệ sĩ chụp lưu niệm cùng khán giả ở Mỹ. Ảnh: DatVietVAC

Anh trai say hi 2024 do DatVietVAC sáng tạo và sản xuất. Lên sóng giữa năm 2024, chương trình nhanh chóng thành hiện tượng văn hóa, nhận hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, liên tục dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes và là từ khóa được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội.

"Hai concert ở Mỹ thể hiện khả năng vượt rào cản ngôn ngữ, văn hóa của nhạc Việt. Với sự ghi nhận từ Đại Sứ Mỹ cùng phản hồi tích cực từ khán giả, chương trình cho thấy V-Pop đủ tiềm năng tỏa sáng ở sân khấu toàn cầu. Đây cũng là bước đệm quan trọng cho kế hoạch mở rộng chương trình ra thị trường thế giới, đồng thời tôn vinh tài sáng tạo, chất lượng sản phẩm của nghệ sĩ Việt ở quốc tế", đại diện đơn vị sản xuất nói thêm.

Đông Vệ