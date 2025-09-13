Đại sứ Mỹ tặng bánh sinh nhật quê nhà cho Giáo hoàng

Tân đại sứ Mỹ tại Vatican tặng bánh sinh nhật sôcôla của chuỗi cửa hàng tại Chicago, quê nhà Giáo hoàng Leo XIV, nhân sinh nhật 70 tuổi của ông.

Brian Burch, người được bổ nhiệm làm tân Đại sứ Mỹ tại Vatican, hôm nay khiến Giáo hoàng Leo XIV bật cười khi tặng ông chiếc bánh sinh nhật trong buổi trình quốc thư tại Vatican. "Portillo's đã gửi nó cho ngài", ông Burch nói.

"Và anh đã mang bánh đến", Giáo hoàng Leo XIV đáp lời.

Đại sứ Mỹ tại Vatican tặng bánh sinh nhật cho Giáo hoàng Leo XIV Đại sứ Mỹ tặng bánh sinh nhật cho Giáo hoàng Leo XIV. Video: X/Vatican News

Chiếc bánh trang trí dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Giáo hoàng Leo XIV" màu đỏ, là bánh của Portillo's, chuỗi cửa hàng nổi tiếng với món xúc xích, thịt bò Italy và sườn nướng ở thành phố Chicago của Mỹ. Bên cạnh bánh là những tấm thiệp thủ công chúc mừng sinh nhật 70 tuổi của Giáo hoàng.

Giáo hoàng Leo XIV và Đại sứ Burch sau đó gặp riêng tại thư viện của Cung điện Tông đồ. Đại sứ quán Mỹ tại Vatican mô tả cuộc gặp riêng là "ấm áp, mang tính xây dựng". Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề thách thức toàn cầu như xung đột ở Ukraine và Dải Gaza.

Hai người cũng thảo luận về vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh quan điểm chính trị khác biệt không thể giải quyết bằng bạo lực và ngài đang cầu nguyện cho vợ con Kirk. "Đại sứ mô tả cuộc gặp này rất thân thiện, như đang trò chuyện với một người bạn ở Chicago".", đại sứ quán Mỹ cho hay.

Ông Burch trình quốc thư lên Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican ngày 13/9. Ảnh: NCR

Giáo hoàng Leo XIV, người Mỹ đầu tiên nhậm chức Giáo hoàng, sinh ngày 14/9/1955 tại thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ. Trước khi trở thành Giáo hoàng hồi tháng 5, ông dành phần lớn sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo, tây bắc Peru giai đoạn 2015-2023. Ngoài quốc tịch Mỹ, ông còn mang quốc tịch Peru sau khi nhập tịch năm 2015.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, NCR)