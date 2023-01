Đại sứ Mỹ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9

Đại sứ Mỹ sáng nay cũng tới cắt băng khánh thành trường mầm non Triệu Đại do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC) Mỹ tài trợ xây dựng tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Trường mầm non này được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2022, nhưng đến nay mới làm lễ khánh thành. Ảnh: Hồng Hà.

"Trường mầm non ở Triệu Đại cho thấy sự đầu tư của Mỹ vào một tương lai tươi sáng, thịnh vượng không chỉ cho Việt Nam mà còn cho Mỹ và tương lai mối quan hệ Việt - Mỹ", ông Knapper cho hay.

Giai đoạn 2005-2022, ODC viện trợ không hoàn lại 6 công trình "chìa khóa trao tay" ở Quảng Trị, với tổng nguồn vốn 2,84 triệu USD. Trong năm nay, ODC dự kiến khởi công trường mầm non Triệu Thuận ở huyện Triệu Phong với nguồn vốn 500.000 USD.