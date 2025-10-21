Đại sứ LIV Golf Rick Shiels tham dự giải đấu tại Việt Nam

Rick Shiels, đại sứ LIV Golf, kiêm Youtuber có hơn 3 triệu follower, sẽ tham dự Giải vô địch Câu lạc bộ NovaWorld 2025 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club, ngày 2/11.

Rick Shiels được xem là người tiên phong trong việc lan tỏa văn hóa golf toàn cầu qua nền tảng kỹ thuật số. Các nội dung hướng dẫn, đánh giá thiết bị và thử thách golf của anh có sức ảnh hưởng lớn, thu hút khoảng 1 tỷ lượt xem, góp phần định hình xu hướng chơi golf hiện đại. Sự xuất hiện của Shiels tại Việt Nam được kỳ vọng mang lại sức lan tỏa cho hình ảnh điểm đến golf trong khu vực.

Ngoài Rick, Giải vô địch Câu lạc bộ NovaWorld 2025 còn có sự góp mặt của HLV PGA quốc tế Luke Ringrose, chuyên gia huấn luyện với hơn 20 năm kinh nghiệm, từng đào tạo nhiều nhà vô địch European Tour. Hai khách mời đặc biệt sẽ tham gia thử thách "Beat the Pro" tại các hố par 3, tạo cơ hội giao lưu trực tiếp cùng cộng đồng golfer trong nước.

NovaWorld Phan Thiet Golf Club. Ảnh: NovaWorld

Giải cũng quy tụ khoảng 150 golfer, diễn ra trên cụm sân 36 hố do huyền thoại Greg Norman thiết kế, thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng - thể thao NovaWorld Phan Thiet rộng gần 1.000 ha. Với địa hình ven biển và độ thử thách cao, sân được đánh giá là một trong những điểm đến golf ấn tượng của Đông Nam Á. Hiện sân này do Tập đoàn 54 - đơn vị tư vấn và quản lý golf quốc tế, vận hành.

Ông Ben Styles, Giám đốc điều hành Tập đoàn 54, nhận định việc đón Rick Shiels đến Việt Nam thể hiện tầm nhìn đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến golf hàng đầu khu vực - nơi du khách được trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế.

Giải golf tại NovaWorld Phan Thiet diễn ra ngày 2/11. Ảnh: Công ty 54

Cùng thời điểm, NovaWorld Phan Thiet Golf Club công bố hai sáng kiến mới: ra mắt Học viện Golf và chương trình hội viên đặc quyền. Học viện sẽ do ông Stephen Fenn, chuyên gia PGA hạng A, huấn luyện viên RSS cấp độ 5 với hơn 30 năm kinh nghiệm, trực tiếp điều hành.

Ông Stephen Fenn cho biết NovaWorld Phan Thiet Golf Club là nơi hội tụ đủ yếu tố để trở thành điểm đến golf hàng đầu. "Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hội viên và khách chơi, từ chất lượng sân bãi, dịch vụ chuyên nghiệp đến các chương trình huấn luyện mang tính truyền cảm hứng", ông Fenn khẳng định.

Chương trình hội viên đặc quyền cũng được giới thiệu, cung cấp các quyền lợi về sân bãi, lưu trú, dịch vụ và mua sắm trong hệ sinh thái của NovaWorld Phan Thiet.

Ông Ben Styles, Giám đốc điều hành Tập đoàn 54 (trái) và ông Stephen Fenn, Tổng quản lý NovaWorld Phan Thiet Golf Club. Ảnh: Công ty 54

Ngoài sân golf, tổ hợp 1.000 ha còn có công viên biển Bikini Beach, công viên chủ đề Circus Land, công viên nước Wonderland Park, Dino Park, Wonder Hill... cùng đại lộ Festival Street, khu phố thương mại - ẩm thực - F&B. Nội khu còn có nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao như Movenpick, Radisson, hai resort 3 sao gồm Ktown Resort và Wonderland Resort.

Với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã vận hành và sân bay Phan Thiết chuẩn bị khai thác, khu phức hợp đang hướng tới trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và thể thao biển của Việt Nam.

Hoài Phương