Đại sứ Knapper: Việt Nam sẽ mãi là nơi rất đặc biệt với tôi

Đại sứ Mỹ Marc Knapper chia sẻ cảm nghĩ khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/1, khẳng định Việt Nam sẽ mãi là nơi rất đặc biệt với ông.

"Được đóng góp vào sự phát triển và tiến trình của quan hệ song phương, từ nhiệm kỳ công tác đầu tiên của tôi tại Hà Nội giai đoạn 2004 - 2007 cho đến ngày hôm nay với cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đây là vinh dự của cuộc đời tôi", Đại sứ Knapper cho biết, theo thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Mỹ ngày 10/1.

"Tôi đã có cơ hội đến nhiều nơi trên khắp Việt Nam và gặp gỡ không chỉ các quan chức chính phủ mà cả các sinh viên, bác sĩ, nông dân, doanh nhân và nhà khởi nghiệp, và tôi luôn ấn tượng trước nền văn hóa và sức sống năng động của Việt Nam", ông nói thêm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Đại sứ khẳng định ông "vô cùng tự hào" về những thành tựu mà phái đoàn ngoại giao Mỹ đã đạt được trong việc phát triển và củng cố quan hệ giữa hai nước trong thời gian ông công tác tại Việt Nam.

"Đất nước này sẽ mãi là một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi", ông nhấn mạnh.

Đại sứ Knapper đến Việt Nam vào ngày 27/1/2022 và trình quốc thư vào ngày 11/2/2022. Trong nhiệm kỳ của ông, Mỹ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ song phương lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023.

Đại sứ Knapper đã thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực trọng tâm của quan hệ song phương, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Những lĩnh vực này bao gồm mở rộng mạnh mẽ hợp tác về thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng công nghệ cao, tăng cường đáng kể quan hệ quốc phòng, thực thi pháp luật và an ninh, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân và cứu trợ thiên tai.

Mỹ và Việt Nam cũng tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, trong đó có xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn chưa nổ, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm quân nhân Mỹ và Việt Nam mất tích.

Nhiệm kỳ của Đại sứ Knapper còn chứng kiến nhiều sự kiện và hoạt động diễn ra trên khắp Việt Nam trong năm 2025 nhằm kỷ niệm 30 năm hai nước bình thường hóa quan hệ.

Trước khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào tháng 1/2022, ông Knapper từng giữ vị trí Phó trợ lý Ngoại trưởng về Nhật Bản và Hàn Quốc, công tác trong Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông từng làm việc tại Việt Nam với cương vị Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Mỹ từ năm 2004 đến 2007.

Vũ Hoàng