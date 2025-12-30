Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết 2025 là năm "tràn ngập khoảnh khắc ý nghĩa" trong quan hệ song phương, khi phát biểu bằng tiếng Việt.

"Xin chào các bạn! Năm 2025 đang khép lại, chúng ta cùng kỷ niệm một dấu mốc vô cùng đặc biệt: 30 năm quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam. Năm nay tràn ngập những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của quan hệ đối tác song phương", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói bằng tiếng Việt trong video do sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng hôm nay.

Đại sứ Knapper cho biết trong lĩnh vực giáo dục đại học, đoàn đại diện các trường đại học Mỹ quy mô nhất đã đến thăm Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác học thuật. Các tổ chức giáo dục tại Mỹ tiếp tục thu hút sinh viên Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ năm về số lượng du học sinh với 36.000 người đang theo học tại Mỹ.

Trong lĩnh vực văn hóa, một chuỗi hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức, trong đó có 4 Lễ hội Hữu nghị diễn ra trên khắp Việt Nam. Mỹ cũng đã xuất bản một báo cáo đặc biệt mang tên "Việt Nam quan trọng với Mỹ, Mỹ quan trọng với Việt Nam", trong đó sử dụng các dữ liệu và số liệu thể hiện chiều sâu của quan hệ hợp tác.

Đại sứ Knapper điểm lại quan hệ Việt - Mỹ năm 2025 bằng tiếng Việt Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu trong video đăng ngày 30/12. Video: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Đại sứ chia sẻ những dấu mốc quan trọng như Mỹ hoàn tất chuyển giao 12 máy bay huấn luyện T-6C cho lực lượng Phòng không - Không quân Việt Nam, hay cung cấp tàu tuần tra thứ ba cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Một số dấu mốc khác bao gồm chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới Hà Nội vào tháng 11 và tàu USS Tripoli cùng tàu USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng hồi tháng 12. Việt Nam và Mỹ đã tổ chức hai cuộc đối thoại thường niên quan trọng về hợp tác an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật tại Washington vào tháng 9 và tháng 12.

Quan hệ đối tác song phương cũng mở rộng ra lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo trong việc ứng phó hậu quả bão lũ ở miền Bắc và miền Trung. Trong vài tháng qua, Mỹ đã hỗ trợ cho Việt Nam 1,75 triệu USD, theo ông Knapper.

Hai nước cũng đã tổ chức chương trình "Bạn bè Thái Bình Dương" đầu tiên giữa lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương và tỉnh Quảng Trị, tập trung vào tăng cường năng lực sẵn sàng về y tế và ứng phó thảm họa. Hai bên còn khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật nổ tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam ở Ba Vì, đồng thời tiếp tục đạt được tiến bộ trong xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Đại sứ cho biết quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển trong năm 2025, trong đó Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là nước nhập khẩu nông sản Mỹ lớn thứ 10 trên thế giới.

Hai nước đang hợp tác chặt chẽ trong công nghệ số với các chương trình của chính phủ và công ty Mỹ, nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng AI, đào tạo tài năng và tăng tốc chuyển đổi số quốc gia.

"Hướng tới năm sau, chúng ta cùng giữ vững cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và tiếp tục hợp tác vì một tương lai an toàn hơn, an ninh hơn và thịnh vượng hơn cho cả hai quốc gia và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tôi xin chúc các bạn một năm mới an toàn, vui vẻ và tràn ngập hứng khởi", ông Knapper nói.

Phạm Giang