Đại sứ Anh tại Mỹ bị cách chức vì liên quan tỷ phú ấu dâm

Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson mất chức sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy ông có quan hệ thân thiết với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

"Với các thông tin mới được công bố, gồm email viết bởi ông Peter Mandelson, Thủ tướng Keir Starmer đã ra lệnh bãi nhiệm ông ấy khỏi cương vị Đại sứ Anh tại Mỹ. Những email này cho thấy mối quan hệ sâu rộng của ông Mandelson với Jeffrey Epstein, khác hoàn toàn những gì chúng tôi biết về ông ấy khi bổ nhiệm", Bộ Ngoại giao Anh cho biết hôm nay.

Peter Mandelson, 71 tuổi, là chính trị gia kỳ cựu trong Công đảng, từng đóng vai trò quan trọng trong thành công của đảng dưới thời cựu thủ tướng Tony Blair và được coi là "bậc thầy hậu trường" của nền chính trị Anh. Ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Anh tại Mỹ vào tháng 12/2024 và nhận nhiệm sở ngày 10/2.

Ông Peter Mandelson dự hội nghị Công đảng tại Brighton năm 2021. Ảnh: AFP

Tỷ phú tài chính người Mỹ Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 2/9 công bố những tài liệu đầu tiên về Epstein, gồm hơn 33.000 trang hồ sơ nhận từ Bộ Tư pháp. Trong số tài liệu này, có một cuốn album kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Epstein hồi năm 2003, một trang có dòng chữ của Mandelson gọi Epstein là "bạn thân nhất".

Ông Mandelson hôm 10/9 thừa nhận "hối tiếc sâu sắc" vì từng gặp Epstein và duy trì quan hệ lâu hơn mức cần thiết, lời giải thích được cho là đủ để Thủ tướng Starmer bảo vệ ông trước quốc hội Anh. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích tăng cao cùng bằng chứng mới công bố dường như đã buộc Thủ tướng Anh ra quyết định cách chức Mandelson.

Một trong những email do Sun đăng tải cho thấy ông Mandelson khuyên Epstein "hãy đấu tranh để được thả sớm" trước khi tỷ phú Mỹ nhận án 18 tháng tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên vào tháng 6/2008. "Tôi rất quý ông", Mandelson viết trong email.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters)