Với người dùng muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến, Yaris Cross có tuỳ chọn động cơ hybrid. Phiên bản này trang bị khối động cơ 1.5 lít, công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm kết hợp cùng môtơ điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Động cơ hybrid giúp mức tiêu hao nhiên liệu giảm còn 3,8 lít/ 100 km, so với con số 5,95 lít/ 100 km ở bản động cơ đốt trong, theo công bố của hãng.

Yaris Cross là mẫu crossover hạng B đầu tiên của Toyota tại thị trường Việt Nam. Theo thương hiệu Nhật Bản, mẫu xe này nhắm tới nhóm người dùng sử dụng cho gia đình, yêu thích sự bền bỉ, chi phí sử dụng thấp, tiết kiệm nhiên liệu và nhiều công nghệ an toàn.

Chinh phục người dùng Việt Nam trong phân khúc MPV là Toyota Innova Cross. Innova Cross hoàn toàn mới ghi điểm với: hệ khung gầm, công nghệ an toàn và tuỳ chọn động cơ hybrid.

Trong năm 2023, với 6 mẫu trải dài ở các phân khúc, doanh số xe hybrid của Toyota tại thị trường Việt Nam đạt 2.639 chiếc, doanh số tích lũy đạt gần 8.500 xe, chiếm gần 12% tổng doanh số của các mẫu xe có phiên bản này.



Điểm đặc biệt của dòng xe hybrid là không thay đổi thói quen của người dùng, trong khi tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Thống kê do Toyota công bố, xe hybrid có thể tiết kiệm nhiên liệu từ 30-50% so với động cơ truyền thống.

Ông Bùi Doãn Quyền (chủ doanh nghiệp, TP Nam Định) sở hữu chiếc Toyota Innova Cross HEV chỉ ra những điểm khác biệt so với những xe sử dụng động cơ đốt trong mà người dùng này đã sở hữu.

"Động cơ hybrid êm ái hơn rất nhiều so với các dòng xe xăng trước đây tôi từng đi. Mỗi khi di chuyển, tôi chỉ nghe thấy tiếng lốp hơi vọng vào, chứ tiếng động cơ gần như không có. Thậm chí mỗi khi chuyển từ năng lượng điện sang xăng, nếu mình không theo dõi màn hình thì không thể biết được", ông Quyền nói.