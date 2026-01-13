Đại Quang Minh tái khởi động khu đô thị Sala Thủ Thiêm sau 8 năm gián đoạn

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa khởi động lại giai đoạn phát triển mới của khu đô thị Sala, với phân khu phía Bắc thuộc đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM).

Dự án mở đầu cho giai đoạn này là Sarene Residence & Commercial Complex, khu phức hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại được triển khai tại lô đất 6.8, thuộc phân khu phía Bắc - Khu đô thị Sala. Đây là dự án được quy hoạch gồm các khối căn hộ ở, dịch vụ và dãy phố thương mại, hướng tầm nhìn về hồ trung tâm Thủ Thiêm. Theo chủ đầu tư, dự án được phát triển với mật độ xây dựng và số lượng căn hộ ở mức vừa phải, ưu tiên yếu tố riêng tư, đồng thời tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu ở kết hợp kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Đại Quang Minh, cho biết Sarene là dự án đầu tiên trong chuỗi công trình được triển khai trở lại tại phân khu Bắc Sala sau thời gian dài tạm dừng. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Đại Quang Minh tại Thủ Thiêm nói riêng và TP HCM nói chung trong bối cảnh các vấn đề pháp lý liên quan đã từng bước được tháo gỡ.

Phối cảnh của phân khu Bắc - Khu đô thị Sala của Đại Quang Minh. Ảnh: Thaco Group

Theo chủ đầu tư, phân khu phía Bắc Sala được định hướng phát triển gắn với trục thương mại - dịch vụ kéo dài từ khu vực Cung Thiếu nhi TP HCM đến Bệnh viện Quốc tế. Dọc trục này dự kiến bố trí các công trình nhà ở, thương mại, văn phòng và các không gian dịch vụ phục vụ cộng đồng cư dân, chuyên gia làm việc tại Thủ Thiêm. Khu vực này được kết nối với phân khu phía Nam Sala thông qua trục giao thông Bắc – Nam và hệ thống đường nội khu, tạo liên kết không gian giữa các phân khu trong toàn khu đô thị.

Theo kế hoạch, dự án thành phần đầu tiên của phân khu này sẽ mở bán chính thức vào tháng 6 và hoàn thiện, bàn giao tháng 11/2027. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thiso, đơn vị thành viên của Tập đoàn Thaco, được giới thiệu là đơn vị phân phối và vận hành dự án.

Sala là dự án khu đô thị đầu tiên được triển khai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM, có quy mô 106 ha do Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Thaco, làm chủ đầu tư với quy mô vốn ban đầu lên đến 2,2 tỷ USD. Dự án được quy hoạch theo mô hình khu đô thị sinh thái, mật độ xây dựng thấp, bao quanh bởi hệ thống công viên, kênh rạch và mảng xanh liên hoàn, kết nối trực tiếp với sông Sài Gòn.

Toàn khu được chia thành hai phân khu Bắc và Nam, ngăn cách bởi đại lộ Mai Chí Thọ. Trong đó, phân khu phía Nam đã cơ bản hoàn thiện với các hạng mục thương mại, giáo dục và giải trí như Thiso Sala Center, tuyến phố thương mại Nguyễn Cơ Thạch, trường quốc tế và các tiện ích nội khu. Phân khu phía Bắc vẫn còn nhiều quỹ đất trống, là khu vực phát triển mới gắn với trục trung tâm tài chính - hành chính Thủ Thiêm, được định hướng bổ sung chức năng thương mại - dịch vụ và không gian giao thương cho toàn khu đô thị. Đây cũng là khu vực phát triển trọng tâm của Đại Quang Minh trong các năm tới đây.

Phân khu phía Bắc được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn cung nhà ở và thương mại cho khu vực Thủ Thiêm và TP HCM nói chung trong giai đoạn tới, khi quá trình triển khai được nối lại sau thời gian gián đoạn.

Phương Uyên