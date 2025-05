Đài phát thanh Mỹ kiện ông Trump

NPR cùng một số đài thành viên đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump, cho rằng nỗ lực cắt ngân sách của họ là vi phạm hiến pháp Mỹ.

Đơn kiện, được Đài phát thanh Công cộng Quốc gia (NPR) cùng các đài thành viên ở Colorado trình lên tòa án liên bang tại thủ đô Washington ngày 27/5, nói rằng các động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump "vi phạm ý chí của quốc hội và các quyền cơ bản theo Tu chính án thứ nhất về tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội".

Quyết định của ông Trump cũng "đe dọa sự tồn tại của hệ thống phát thanh công cộng mà hàng triệu người Mỹ tin tưởng để nhận tin tức và thông tin quan trọng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 22/5. Ảnh: AP

Tổng thống Trump ngày 1/5 ra sắc lệnh chỉ đạo Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Công cộng Mỹ (CPB) cùng các cơ quan khác "ngừng tài trợ liên bang cho NPR và PBS", đồng thời yêu cầu triển khai các biện pháp nhằm loại bỏ những nguồn tài trợ công gián tiếp cho hai tổ chức này.

NPR và PBS ước tính nhận khoảng nửa tỷ USD tài trợ liên bang thông qua CPB trong năm 2025. Phe Cộng hòa thường chỉ trích hai đài này là "thiên tả", nhưng chưa thành công trong việc cắt hay giảm tài trợ, vì các nghị sĩ thường muốn bảo vệ đài ở địa phương của họ.

Nhà Trắng ngày 27/5 cho rằng CPB "đang tạo ra phương tiện truyền thông ủng hộ đảng phái chính trị cụ thể bằng tiền ngân sách". Trong khi đó, lãnh đạo các cơ quan truyền thông công cộng của Mỹ khẳng định Nhà Trắng đang mô tả sai lệch nghiêm trọng những gì NPR và PBS làm.

CPB đã kiện ông Trump vì Tổng thống Mỹ sa thải ba trong số 5 thành viên hội đồng điều hành cơ quan này. CPB cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền và khiến tập đoàn không đủ thành viên để đảm nhiệm công việc.

PBS đang chuẩn bị thực hiện hành động pháp lý, song chưa đệ đơn kiện ông Trump. "PBS đang cân nhắc mọi lựa chọn, bao gồm cả hành động pháp lý, để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp chương trình và dịch vụ thiết yếu cho các đài thành viên và tất cả người Mỹ", một phát ngôn viên của đài cho biết.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP)