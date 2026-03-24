Dải phân cách tự động dịch chuyển theo lưu lượng xe

Trung QuốcDải phân cách tự động dịch chuyển và hoàn thành trong vòng 40 giây, tạo thêm làn đường cho hướng đi nhiều phương tiện hơn.

"Làn đường thủy triều tự động" là cách gọi làn đường có thể tự động chuyển đổi chiều đi của phương tiện do robot điều khiển. Hệ thống được điều chỉnh bằng cách chuyển dịch rào chắn với quá trình thực hiện trong khoảng 40 giây.

Robot phân làn tự động Video: XuZhenqing

Vào tháng 4/2024, robot phân làn tự động được sử dụng tại một địa điểm ở Tô Châu. Tháng 11 cùng năm, hệ thống được đưa vào vận hành thử nghiệm trên một tuyến đường ở Chiết Giang. Vào tháng 12, làn đường thông minh xuất hiện ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Lần lượt sau đó, công nghệ mới được áp dụng ở thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô), khu công nghệ cao Hợp Phì (tỉnh An Huy), thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), và đến cuối năm 2025 là ở thành phố Côn Sơn (tỉnh Giang Tô).

Rào chắn di động này dài khoảng 50 m và nằm ở giữa đường, bao gồm hơn mười robot trang bị các tấm sạc năng lượng mặt trời, cho phép tự tạo ra năng lượng.

Rào chắn (ngoài cùng bên trái) dịch chuyển sang một làn ngược chiều, tạo thêm làn đường cho hướng đi có nhiều phương tiện hơn. Ảnh: Anhui News

Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh việc phân bổ hướng làn đường theo lưu lượng giao thông thời gian thực. Có nghĩa, hướng đi nào nhiều phương tiện hơn, robot sẽ dịch chuyển rào chắn sang một làn của hướng ngược chiều.

Ở làn đường được sử dụng, trên mặt đường có dòng chữ "Làn đường thủy triều" và các biển báo liên quan. Trong giai đoạn đầu vận hành, cảnh sát giao thông sẽ bố trí nhân viên hướng dẫn và giúp người dân thích nghi với mô hình giao thông mới.

Mỹ Anh (theo Sohu)