Đại nhạc hội tại T&T City Millennia trước giờ khai mạc

Tối 8/8, chương trình tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” diễn ra tại Khu đô thị T&T City Millennia. Sự kiện do Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nhìn từ trên cao, đại đô thị T&T City Millennia rực rỡ ánh đèn trong đêm tổng duyệt. Đặt tại phía Nam TP HCM, khu đô thị được định vị là tâm điểm lễ hội và văn hóa trong tương lai.
Tuyến phố đi bộ Millennia Journey được trang trí rực rỡ sắc màu. Đây là hạng mục vừa được vinh danh “Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất”, được lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.
Dòng sông Ánh sáng tạo điểm nhấn trong ngày tổng duyệt trước sự kiện.
Màn trình diễn 3D Mapping bên Dòng sông Ánh sáng – công trình vừa xác lập kỷ lục “Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất”.
Khu vực sân khấu chính của sự kiện trong tối tổng duyệt, hứa hẹn tạo không khí sôi động trong đêm đại nhạc hội tối 9/8.
Theo Ban tổ chức, đại nhạc hội chính thức diễn ra tối 9/8 sẽ quy tụ những ngôi sao như: Chi Pu, Isaac, Quân A.P, Erik, Hà Nhi… Chương trình mở cửa miễn phí cho công chúng tham dự.
Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng với trải nghiệm nghệ thuật đa tầng, kết nối giá trị văn hóa Đông – Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng và định vị chân dung cho đô thị mới trong kỷ nguyên hội nhập.
Màn trình diễn drone show tại buổi tổng duyệt. “T&T City Millennia mang trong mình khát vọng khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa”, đại diện của T&T Group cho biết. “Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án đại diện cho tầm nhìn dài hạn, triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh”.
Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB áp dụng gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất từ 3,99% một năm, hạn mức hỗ trợ đến 90% giá trị tài sản, thời gian cao nhất 35 năm nhằm tối ưu nhu cầu của từng người mua.
