Đại nhạc hội tại T&T City Millennia trước giờ khai mạc

Màn trình diễn drone show tại buổi tổng duyệt. “T&T City Millennia mang trong mình khát vọng khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa”, đại diện của T&T Group cho biết. “Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án đại diện cho tầm nhìn dài hạn, triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh”.

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB áp dụng gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất từ 3,99% một năm, hạn mức hỗ trợ đến 90% giá trị tài sản, thời gian cao nhất 35 năm nhằm tối ưu nhu cầu của từng người mua.