Đại nhạc hội của Charm Group thu hút dàn sao

Bà Rịa - Vũng TàuHồ Ngọc Hà, Jack, Đan Trường là những tên tuổi nhạc Việt sẽ xuất hiện trong nhạc hội Let’s Charm Fest 2023, diễn ra tại Charm Resort Hồ Tràm, ngày 2/9.

Let’s Charm Fest là lễ hội biển do Charm Group - tập đoàn kinh tế đa ngành với nhiều dự án bất động sản, tổ chức đúng dịp lễ 2/9. Điểm nhấn trong lễ hội là đêm nhạc với sự góp mặt của dàn sao Việt. Theo công bố của ban tổ chức, danh sách ca sĩ tham gia sự kiện gồm Ngọc Ánh, Phương Thanh, Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Jack - J97, Thanh Duy, Thùy Chi...

Jack - J97 sẽ hát Hồng Nhan, Xóa tên anh đi tại nhạc hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Jack - J97 sẽ biểu diễn những ca khúc làm nên tên tuổi như Hồng Nhan, Ngôi sao cô đơn... và bài hát vừa ra mắt gần đây là Xóa tên anh đi. Giọng ca sinh năm 1997 là cái tên được khán giả trẻ yêu thích với các bài hát luôn nằm trong top thịnh hành. Trong khi đó, Phương Thanh dự kiến thể hiện các ca khúc đang được yêu thích trên thị trường như Thuyền quyên, Xuân hạ thu đông cùng bài hát gắn liền tên tuổi - Trống vắng. Đan Trường thể hiện loạt bài hát đi cùng năm tháng như Cuộc tình trong mưa, Tình khúc vàng hay Tình đơn phương.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên đến Charm Resort Hồ Tràm, sẽ trình diễn loạt ca khúc sôi động Cô đơn trên sofa, Keep me in love, Vì chính là em. Sự kiện còn có những tiết mục DJ với nhạc EDM sôi động. Theo ban tổ chức, tất cả các màn trình diễn của ca sĩ đều được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng và vũ đạo để tạo ra lễ hội âm nhạc chào mừng lễ lớn. Ban tổ chức cho biết sân khấu sử dụng là sân khấu chuyển động đầu tiên và duy nhất tại Hồ Tràm, sử dụng hệ thống đèn LED, ánh sáng laze hiện đại.

Trước đó, người dân và du khách đến Charm Resort Hồ Tràm có thể xem phần trình diễn Carnival của gần 100 vũ công diễu hành quanh khu vực sự kiện. Các vũ công diện trang phục được thiết kế lấy cảm hứng từ các phân khu tiện ích của Charm Resort Hồ Tràm. Bên cạnh đó, Let’s Charm Fest năm nay còn có tuyến phố ẩm thực với chuỗi thực đơn thiết kế đa dạng hương vị phục vụ du khách. Chuỗi hoạt động thể thao biển với jetski, đua thuyền chuối, hay chiêm ngưỡng thả diều LED cũng hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Sân khấu của nhạc hội. Ảnh: Charm Group

Charm Group là tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động ở 5 lĩnh vực chính bao gồm: bất động sản, vàng và trang sức đá quý, công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông sản thực phẩm. Doanh nghiệp này ghi dấu ấn khi là tác giả của các dự án bất động sản lớn như Charm Resort Hồ Tràm, Charm Resort Long Hải, Charm City Dĩ An...

Charm Resort Hồ Tràm tọa lạc tại vị trí trung tâm "cung đường biển triệu đô" Hồ Tràm - Bình Châu, có tổng diện tích 50 ha với 4 phân khu chính The Six Primier, The Sea Class, Charm Village Hồ Tràm và Charm By Night Resort. Dự án được định vị phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu miền Nam.

