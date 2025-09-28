Đại Nghĩa ngã trật khớp vai khi đang diễn

TP HCMNghệ sĩ Đại Nghĩa trượt trên sàn, bị ngã trật khớp vai khi diễn vở "Hồn ai nấy giữ", sân khấu phải hủy suất, tối 28/9.

Ông Trầm Thanh Thảo - quản lý sân khấu Idecaf - cho biết sự cố xảy ra khi vở kịch bắt đầu khoảng một giờ. "Vì đau quá, anh khó thể diễn tiếp các cảnh chạy nhảy, chúng tôi phải hủy suất mở màn, trả lại vé cho khán giả", ông Thảo nói.

Diễn viên Đình Toàn thông báo Đại Nghĩa bị chấn thương, phải hủy suất diễn tối 28/9 Diễn viên Đình Toàn thông báo Đại Nghĩa bị chấn thương, phải hủy suất diễn tối 28/9. Video: Idecaf

Đại diện Idecaf nói thêm chấn thương của Đại Nghĩa không quá nghiêm trọng. Anh được đưa đi chụp X-quang, nắn lại khớp và về nhà nghỉ dưỡng. Nghệ sĩ Đình Toàn - bạn diễn của Đại Nghĩa - xin lỗi người hâm mộ, mong họ thông cảm với sự cố. Anh cho biết sân khấu sẽ sớm có suất đền bù cho khán giả, hoặc hoàn trả tiền vé với những ai không thể xếp lịch đi xem lần sau.

Vở Hồn ai nấy giữ (tác giả Trần Đăng Nhân, đạo diễn Hùng Lâm) thuộc thể loại hài kịch, là một trong những tác phẩm Idecaf công diễn để chào mừng mùa giỗ Tổ (12/8 âm lịch). Đại Nghĩa là một trong những gương mặt được quan tâm của vở, bên cạnh dàn nghệ sĩ như Hồng Ánh, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Phi Nga, Tuyền Mập.

Tạo hình Đại Nghĩa trong vở "Hồn ai nấy giữ". Ảnh: Trầm Thảo

Đại Nghĩa, 47 tuổi, là diễn viên nổi tiếng ở mảng truyền hình lẫn sân khấu kịch miền Nam. Anh vào nghề từ thập niên 1990, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Anh đóng nhiều series, điện ảnh ăn khách như Gia đình phép thuật, Cô dâu đại chiến 1-2, Pháp sư mù. Tại Idecaf, anh là một trong những gương mặt bán vé chủ lực của sân khấu, ghi dấu với loạt vở như Ngày xửa ngày xưa, Tấm Cám đại chiến, Thuốc đắng giã tật, Bích Hoa - cô là ai?.

Ngoài diễn xuất, anh còn làm MC cho nhiều chương trình game show: Chuẩn cơm mẹ nấu, Gương mặt thân quen, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai, Siêu tài năng nhí.

Cảnh Tả quân Lê Văn Duyệt xử trảm Huỳnh Công Lý Đại Nghĩa (áo trắng) trong cảnh Tả quân Lê Văn Duyệt xử trảm Huỳnh Công Lý, vở kịch "Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" năm 2024. Video: Mai Nhật

Sân khấu Idecaf do ông "bầu" Huỳnh Anh Tuấn thành lập năm 1997. Cuối thập niên 1990 - đầu 2000, Idecaf thổi luồng gió mới vào bộ mặt kịch nói TP HCM, với loạt vở ăn khách như Khoảnh khắc tình yêu, Cậu đồng, Đứa con tiền kiếp, Người mua hạnh phúc. Idecaf còn nổi tiếng với loạt kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa, là thương hiệu được trẻ em yêu thích suốt 25 năm qua.

Mai Nhật