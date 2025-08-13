'Đại mỹ nhân Hong Kong' nhún nhảy theo Lưu Đức Hoa

Theo St Headline ngày 12/8, ca sĩ tổ chức chương trình dành cho 5.000 người gắn bó với anh trong hơn 40 năm sự nghiệp.
Theo St Headline ngày 12/8, ca sĩ tổ chức chương trình dành cho 5.000 người gắn bó với anh trong hơn 40 năm sự nghiệp.
Quan Chi Lâm (giữa) - đồng nghiệp, bạn thân thiết của Lưu Đức Hoa. Cô hòa vào hàng nghìn fan, hát và nhảy cùng ca sĩ.
Chi Lâm, Đức Hoa đóng chung Chuyên gia xảo quyệt, Thanks for your love, Thánh hiệp. Tài tử từng tiết lộ xao xuyến trước vẻ đẹp của Quan Chi Lâm.
Quan Chi Lâm (giữa) - đồng nghiệp, bạn thân thiết của Lưu Đức Hoa. Cô hòa vào hàng nghìn fan, hát và nhảy cùng ca sĩ.
Chi Lâm, Đức Hoa đóng chung Chuyên gia xảo quyệt, Thanks for your love, Thánh hiệp. Tài tử từng tiết lộ xao xuyến trước vẻ đẹp của Quan Chi Lâm.
Lý Gia Hân (thứ hai từ phải sang) đến cổ vũ đồng nghiệp, họ là bạn diễn trong Thiên địa hùng tâm, Hắc mã hoàng tử, Túy quyền 3.
Lý Gia Hân (thứ hai từ phải sang) đến cổ vũ đồng nghiệp, họ là bạn diễn trong Thiên địa hùng tâm, Hắc mã hoàng tử, Túy quyền 3.
Lưu Đức Hoa bên Quan Chi Lâm (ảnh trên) và Lý Gia Hân.
Lưu Đức Hoa bên Quan Chi Lâm (ảnh trên) và Lý Gia Hân.
Một số bạn thân khác của tài tử dự đêm nhạc, trong đó có Lữ Lương Vỹ.
Một số bạn thân khác của tài tử dự đêm nhạc, trong đó có Lữ Lương Vỹ.
Vợ chồng diễn viên Khương Hạo Văn.
Vợ chồng diễn viên Khương Hạo Văn.
Lưu Đức Hoa hát nhạc phim Bến Thượng Hải ở liveshow năm 2024. Video: Sina
Ca thể hiện những bản hit của anh ở chương trình.
Ca thể hiện những bản hit của anh ở chương trình.
Đức Hoa còn tái hiện một số cảnh phim từng đóng như Thiên nhược hữu tình, Vô gian đạo.
Đức Hoa còn tái hiện một số cảnh phim từng đóng như Thiên nhược hữu tình, Vô gian đạo.
Anh được nhiều khán giả nhận xét duy trì phong độ tốt ở tuổi 64.
Anh được nhiều khán giả nhận xét duy trì phong độ tốt ở tuổi 64.
Lưu Đức Hoa gia nhập làng giải trí hơn 40 năm, hoạt động sôi nổi qua các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim. Nghệ sĩ từng tổ chức liveshow trực tuyến, lập kỷ lục khi thu hút hơn 350 triệu lượt xem. Theo Sina, kỷ lục của anh khó có nghệ sĩ gốc Hoa khác vượt qua.
Lưu Đức Hoa gia nhập làng giải trí hơn 40 năm, hoạt động sôi nổi qua các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim. Nghệ sĩ từng tổ chức liveshow trực tuyến, lập kỷ lục khi thu hút hơn 350 triệu lượt xem. Theo Sina, kỷ lục của anh khó có nghệ sĩ gốc Hoa khác vượt qua.
Ca sĩ kín tiếng đời tư. Anh kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, con gái năm nay 12 tuổi. Trong một chương trình radio, tài tử tự nhận không giỏi giãi bày tình cảm song một lòng một dạ với vợ. Lưu Đức Hoa nói: "Cô ấy chịu áp lực không nhỏ khi yêu, làm vợ tôi. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi hơn tôi yêu bản thân mình. Khi đã chọn, tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương bạn đời".
Ca sĩ kín tiếng đời tư. Anh kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, con gái năm nay 12 tuổi. Trong một chương trình radio, tài tử tự nhận không giỏi giãi bày tình cảm song một lòng một dạ với vợ. Lưu Đức Hoa nói: "Cô ấy chịu áp lực không nhỏ khi yêu, làm vợ tôi. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi hơn tôi yêu bản thân mình. Khi đã chọn, tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương bạn đời".
Như Anh
Ảnh: St Headline