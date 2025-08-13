'Đại mỹ nhân Hong Kong' nhún nhảy theo Lưu Đức Hoa

Quan Chi Lâm (giữa) - đồng nghiệp, bạn thân thiết của Lưu Đức Hoa. Cô hòa vào hàng nghìn fan, hát và nhảy cùng ca sĩ.

Chi Lâm, Đức Hoa đóng chung Chuyên gia xảo quyệt, Thanks for your love, Thánh hiệp. Tài tử từng tiết lộ xao xuyến trước vẻ đẹp của Quan Chi Lâm.