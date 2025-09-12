Đại lý xe phải trưng poster giảm thuế có ảnh Thủ tướng Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu các đại lý ôtô và xe máy trưng bày poster về việc giảm thuế tiêu dùng phải có ảnh Thủ tướng Narendra Modi.

Bộ Công nghiệp Nặng (MHI) Ấn Độ chỉ đạo các nhà sản xuất ôtô và xe máy đảm bảo rằng mọi đại lý trên cả nước đều trưng bày áp phích GST (thuế tiêu dùng), theo Business Standard. Chỉ thị này, được chuyển đến Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Ấn Độ (SIAM), rất rõ ràng: mỗi áp phích phải có bảng so sánh giá xe cũ và mới, kèm theo ảnh Thủ tướng Narendra Modi.

Động thái này được đưa ra sau khi GST được triển khai, giúp giảm gánh nặng thuế đối với hầu hết ôtô và xe máy. Xe cỡ nhỏ hiện được áp dụng mức thuế GST 18%, giảm từ 29-31%, trong khi xe lớn hơn bị đánh thuế 40% thay vì 50%. Các nhà sản xuất ôtô từ Maruti Suzuki và Hyundai đến Mahindra, Tata, Toyota và Skoda đã điều chỉnh giá bán tại đại lý để phản ánh lợi ích này.

Các đại lý ôtô như Maruti Suzuki sẽ phải treo áp phích có hình Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Motorbeam, PM India

Tuy nhiên, chỉ thị gây ra sự lo ngại cho các nhà sản xuất và đại lý. Chi phí in ấn áp phích có thể lên tới hàng trăm triệu rupee, mặc dù vẫn chưa rõ liệu các công ty hay đại lý có chịu chi phí này hay không. Yêu cầu về phiên bản ngôn ngữ cấp bang làm tăng thêm sự phức tạp về mặt hậu cần, vì mỗi thiết kế đều cần được bộ phê duyệt trước.

"Chưa có tiền lệ nào cho hoạt động này. Vì vậy, chúng tôi phải xem xét liệu có cần phê duyệt chỉ cho áp phích chính - bằng tiếng Anh - hay cho một áp phích được thiết kế cho từng ngôn ngữ", một giám đốc trong ngành cho biết.

Các đại lý cũng lo lắng về thời gian. Nhiều cửa hàng vẫn đang thanh lý hàng tồn kho đã mua trước khi GST có hiệu lực, khiến họ bị hạn chế về khả năng chiết khấu.

Theo quan điểm của chính phủ, chiến dịch này nhằm nhấn mạnh tính minh bạch. Bằng cách trưng bày các áp phích ghi rõ giá trước và sau GST, các đại lý được kỳ vọng sẽ chứng minh rằng toàn bộ lợi ích đang được chuyển giao cho khách hàng. Các quan chức coi đây là cách củng cố niềm tin vào cải cách và giúp công chúng dễ dàng nhận thấy việc cắt giảm thuế trong mùa mua sắm.

Đối với người mua, các áp phích sẽ đóng vai trò như một tài liệu tham khảo nhanh về quy mô giảm giá. Trong các phân khúc thị trường đại chúng phổ biến, mức tiết kiệm dao động từ 50.000 rupee (565 USD) đến hơn 100.000 rupee (1.131 USD), trong khi các mẫu SUV cao cấp như Jeep Wrangler và Toyota Fortuner đã được giảm giá vài trăm nghìn rupee. Giá xe máy cũng đã giảm giúp phương tiện đi làm của nhiều người trở nên hợp túi tiền hơn.

Hôm 3/9, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST - thuế tiêu dùng), kích cầu tiêu thụ nội địa. Giảm thuế tiêu dùng là một phần trong kế hoạch rộng lớn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm bảo vệ nền kinh tế trước tác động từ thuế quan của Mỹ. Chính sách sẽ hiệu lực từ ngày 22/9, đúng dịp bắt đầu Lễ hội Sharad Navratri và trước thềm Lễ hội ánh sáng Diwali tháng 10 tới, cũng là mùa mua sắm lớn trong năm.

Mỹ Anh