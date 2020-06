Đại lý ôtô giục khách 'mua xe khi còn kịp'

MỹCả ba hãng ôtô ở Detroit đều đình trệ sản xuất do dịch Covid-19, và các đại lý giục khách mua xe trước khi hết hàng.

Sheena Leaman nhận chìa khóa chiếc Chevrolet Equinox đời 2020 và thở phào nhẹ nhõm. "Tôi đã rất lo lắng suốt thời gian qua. Tôi đến nhiều đại lý và họ đều đưa ra những mức giá điên rồ. Sự giảm giá không hay ho như nghe nói. Trong khi hợp đồng thuê xe của tôi sắp hết", cô gái 23 tuổi đến từ Clinton Township, bang Michigan cho biết.

Leaman là một trong nhiều khách hàng không dám chắc có thể kỳ vọng điều gì từ tác động do dịch bệnh gây ra, khi các quy định về giãn cách xã hội được siết chặt ảnh hưởng tới những lựa chọn mua sắm. Cùng lúc, các đại lý ôtô nói rằng họ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy khách hàng, nhưng lại phải đối mặt với sự co ngót chóng mặt của nguồn cung. Cả ba hãng xe ở Detroit (General Motors, Ford, và Fiat Chrysler) đều dừng sản xuất từ giữa tháng 3 và mới chỉ phần nào hoạt động trở lại từ đầu tuần này.

Kayla Ode (trái) của đại lý ôtô Brian Carroll Automotive Group giao chiếc Chevrolet Equinox đời 2020 cho Sheena Leaman hôm 27/5. Ảnh: Brian Carroll

Sam Pack, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pack Auto Group tại Dallas-Fort Worth cho biết: "Chúng tôi có đơn hàng tồn đọng ở mọi chỗ. Ford Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150, Super Duty, Mustang, Ranger. Trong đó Ranger còn ít hàng nhất. Cả bốn đại lý Ford của chúng tôi chỉ còn tổng cộng 14 chiếc Ranger, khi mà thông thường là 100 chiếc". Pack sở hữu sáu đại lý Five Star, với bốn Ford, một Chevrolet và một Subaru.

"Chúng tôi hết hàng ở mọi dòng xe. Kho hàng Chevrolet còn nghiêm trọng hơn Ford, đặc biệt là mẫu Silverado. Chúng tôi còn 22 chiếc bán tải và sẽ hết trong tháng 6. F-150 cũng sẽ hết. Tốc độ sản xuất không thể bắt kịp. Thường mỗi tháng chúng tôi bán được khoảng 300 chiếc", Pack nói.

Đó cũng là lý do mà Ford, General Motors (GM) và Fiat Chrysler (FCA) cũng như toàn ngành đang đẩy nhanh tốc độ cũng như sản lượng nhanh nhất có thể. Các đại lý nhấn mạnh, rằng còn có những thách thức khác, như việc nhận linh kiện từ Mexico cũng gây ra sự trì hoãn.

Chris Ferlito, 32 tuổi, một luật sư, muốn thuê một chiếc Chevrolet Suburban 2020 nhanh nhất có thể để chở gia đình năm người. "Chúng tôi biết chính xác điều mình cần và có khả năng để nhận được điều đó", Ferlito cho biết. Anh ký hợp đồng trong tháng 5 và vừa nhận chìa khóa xe vào hôm 28/5.

Chris Ferlito và vợ, Anne Marie, nhận chìa khóa chiếc Chevrolet Suburban 2020 hôm 28/5. Gia đình anh vừa có thêm thành viên thứ năm. Ảnh: Brian Carroll

Cạn nguồn hàng cũng xảy ra tương tự với những mẫu khác, như Ram Truck hay Jeep Grand Cherokee Limited. Việc Leaman mua được chiếc Equinox như mong muốn là một trong những niềm vui hiếm hoi lúc này, và Brian Carroll, ông chủ của Brian Carroll Automotive Group ở Macomb Township hạnh phúc vì điều đó.

Chỉ còn ba chiếc Silverado nằm lại đại lý Gordon Chevrolet ở Garden City tính đến 28/5. Tại đại lý Gordon Chevrolet ở Orange Park, Florida, chưa tới năm xe còn lại, theo Gordon Stewart, chủ của hai đại lý này. Việc các hãng xe dừng sản xuất được ví như thảm họa.

Trong "ba ông lớn Detroit", GM chịu ảnh hưởng nặng nhất. Hãng đã tụt lại sau 40 ngày biểu tình của Hiệp hội Công nhân ngành ôtô Mỹ (UAW-United Auto Workers) vào mùa thu 2019, rồi giờ đây cùng cả ngành phải đóng cửa dài ngày vì dịch Covid-19.

Stewart cho biết: "Chúng tôi còn 300 xe ở Detroit, bình thường là 700 hoặc 800. Đây là mùa bán hàng cao điểm. Sẽ mất rất lâu để có thể lấp đầy kho trở lại và đáp ứng đủ nhu cầu đang bị dồn nén". Ông chủ đại lý cũng không hy vọng về một lượng hàng như bình thường cho tới cuối năm. Có nghĩa nếu một hợp đồng thuê xe kết thúc, Stewart cũng không có chiếc xe khác cho khách hàng thuê tiếp, và khách có thể phải giữ chiếc xe đang thuê lâu hơn.

Giờ đây, khách hàng vẫn có thể đạt được những thỏa thuận tốt khi mua xe, bởi nếu đại lý không bán được một tỷ lệ nào đấy số xe còn trong kho, họ không thể đặt thêm các mẫu mới từ hãng.

"Vì thế chúng tôi phải bán xe ở một mức giá linh hoạt. Nhưng đó là với các mẫu vẫn còn trong kho. Tôi có thể làm hài lòng mọi người, ngoại trừ khách mua xe Silverado. Chúng tôi sẽ phải rất, rất vất vả để tìm được thứ họ muốn", Stewart nói.

Tình hình của Ford F-150 cũng khiến các đại lý đau đầu. "Chúng tôi bán 90 chiếc F-150 mỗi tháng, và 30-40 chiếc Super Duty", Jeff King, phó chủ tịch và tổng quản lý tại tại lý Bozard Ford Lincoln ở St Augustine, Florida cho biết. King đang đợi 500 xe khác để bổ sung vào kho. Khách mua đã đặt hàng khoảng chục chiếc, trong đó gồm Ford Explorer, F-150, Super Duty và Lincoln Aviator.

Cùng lúc, King còn 600 đơn hàng khác, phần lớn là mẫu Ford Police Interceptor và Super Duty cho những công việc cần vận chuyển, xây xựng khắp Florida. Các đại lý Ford nói rằng nhu cầu với dòng pickup mạnh chưa từng thấy.

Chad Wilson, tổng quản lý của Wilson Ford tại Saginaw & Midland Ford nói: "Chúng tôi nghĩ F-150 hết hàng sớm thôi. Chúng tôi thường bán được 80 xe mới mỗi tháng, trong đó 40 chiếc F-150. Bạn có thể đi từ việc có quá nhiều F-150 sang tình trạng không đủ hàng chỉ trong hai tuần".

Nhưng việc hết xe F-150 không phải mối lo duy nhất. Wilson có khoảng 20 đơn hàng tồn đối với Ford Explorer, và khoảng sáu đơn khác của Ford Edge. "Chúng tôi đã phải điều chỉnh đơn hàng trong tháng 3, 4 và 5, phần lớn do sản xuất chưa khởi động lại", Wilson nói rõ.

Nửa cuối tháng 3 thường là quãng nghỉ doanh số, bởi khách hàng sẽ đợi sau khi băng tan mới mua xe trở lại. Nhưng nửa cuối tháng 3 năm nay thậm chí mọi thứ còn đóng cửa do dịch bệnh.

Chỉ cần giữ được khách hàng trung thành vào thời điểm này là ưu tiên hàng đầu, Mohamad "Catfish" Baidoun, nhân viên bán xe lâu năm ở Jorgensen Ford tại Dearborn, nhận xét. "Chúng tôi không đủ xe để lôi kéo khách hàng từ các hãng khác chuyển sang. Trước đây, chúng tôi luôn có chương trình giảm giá nếu ai đó đến đây từ các thương hiệu như Chrysler, GM hay Mercedes. Nhưng không phải bây giờ".

Mohamad "Catfish" Baidoun cạnh chiếc Ford F-150 đời 2020 hồi tháng 4 tại sân trước đại lý ở Dearborn Heights. Ảnh: Eleni Baidoun

Giờ đây, Jorgensen Ford còn lại rất ít Explorer, Edge và Escape. Có năm đơn hàng Explorer được Baidoun đặt với hãng từ ba tháng trước và giờ vẫn ở trong hệ thống. "Khi tôi muốn biết khi nào xe về đến đại lý, họ nói 'chưa xác định được'", Baidoun cho biết.

Ford Explorer, Police Interceptor và Lincoln Aviator đang được sản xuất tại nhà máy ở Chicago, nơi tiếp tục đóng cửa chỉ một ngày sau khi hoạt động trở lại do có hai nhân viên dương tính với nCoV.

Ở đại lý Dick Genthe Chevrolet tại Southgate cũng chỉ còn hai chiếc Silverado, theo Bruce Genthe, chủ tịch đại lý. Trong khi họ có tới 45 đơn đặt hàng.

Đại lý hiện có tổng cộng khoảng 200 xe, thấp hơn đôi chút so với bình thường. Nhưng các mẫu bán chạy còn lại rất ít. Số lượng hạn chế đôi khi lại giúp hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận, phần do nhu cầu, phần do không có lựa chọn nào khác.

Matthew Kennedy ở LaSalle thuê chiếc Chevrolet Traverse 2020 màu đỏ đậm từ đại lý của Genthe sau khi đã tìm kiếm một số nơi. Nhưng chỉ ở Genthe mới có chiếc xe đúng màu anh muốn.

Chiếc Traverse đời 2018 mà Kennedy thuê trước đó phải đến tháng 8 mới hết hợp đồng, nhưng anh muốn đổi ngay để có được thỏa thuận tốt hơn. Đó là Kennedy nghĩ thế, bởi anh cũng biết rằng, đại lý có lợi thế hơn khi đưa ra thỏa thuận vào lúc này.

Wes Lutz ở Extreme Chrysler Dodge Jeep Ram tại Jackson nói, những ai đã quyết định mua xe mới đều không thể đợi thêm. "Nếu là tôi, tôi sẽ mua xe ngay hôm nay. Đừng đợi thêm 30 ngày vì chúng tôi sẽ không có bất kỳ sản phẩm mới nào trong 30 ngày tới. Bạn cần mua ngay lúc này bởi sẽ có lựa chọn tốt nhất, Lutz nhấn mạnh.

Thậm chí xe cũ cũng không dễ mua. "Các phiên đấu giá đều đóng cửa. Chúng tôi bán đấu giá qua mạng, nhưng rất khó để mua xe mà không được ngắm nhìn và sờ mó", Lutz nói.

Đại lý của Lutz thường bán khoảng 200 xe mỗi tháng, nhưng anh lo rằng giờ đây không thể đạt được định mức nếu không lấy được thêm các mẫu Ram 1500 và Jeep để nhập kho.

Hiện Extreme Chrysler Dodge Jeep Ram chỉ còn 30 chiếc Ram và tám xe Jeep Gladiator, theo tổng quản lý Mark Trudell. "Lựa chọn sẽ ngày càng thu hẹp và cơ hội sẽ ít đi", Trudell "dọa".

Báo cáo mới nhất của J.D. Power đưa ra hôm 28/5 cho biết, số hàng trong kho có thể giảm 1,1 triệu xe, xuống còn 2,5 triệu xe trong tháng 6.

Emmanuel Rosner, nhà phân tích của Deutsche Bank, viết hôm 22/5, rằng "các đại lý lo ngại có thể hết hàng trong tháng 6 do sản xuất đình trệ khắp Bắc Mỹ".

Nhưng sự khan hiếm nguồn cung ở dòng bán tải lợi nhuận cao có thể kéo giá bán tăng lên. Thị phần đang tăng trưởng của xe bán tải trong doanh số toàn ngành tại Mỹ đạt 21% trong tháng 4.

Sự khan hiếm cũng dẫn tới những hành động "điên rồ". Wilson ở đại lý Ford Midland (bang Michigan) cho biết: "Chúng tôi có một khách hàng đến từ tận Texas do anh ấy không thể tìm thấy thứ mình muốn: một chiếc Ford Escape Hybrid màu xanh lục đậm cho vợ mình. Anh ấy và vợ cùng lái xe đến đây, đổi hai xe đang đi để lấy chiếc xe mới", Wilson cho biết.

Tại Pack Auto Group ở Dallas, vào cuối tháng 2, họ có 212 triệu USD giá trị xe mới trong kho, đến cuối tháng 4 là 157 triệu USD. Và cuối tháng 5 thì chỉ còn 120 triệu USD.

Khan hiếm xe mới sẽ buộc các đại lý phải chuyển hướng sang xe cũ. Lúc này, xe cho thuê hết hợp đồng là một trong những nguồn hàng tiềm năng. "Nếu không có gì để bán trong tháng 7 và đầu tháng 8, chúng tôi sẽ phải tập trung vào dòng xe đã qua sử dụng", vị chủ tịch của Pack Auto Group nhận định.

Mỹ Anh (Theo Detroit Free Press)