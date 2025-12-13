Ấn ĐộCửa hậu của chiếc xe đầu tiên kẹp nát quả chuối, trong khi ở xe thứ hai, cửa dừng lại khi vừa chạm trúng.

Đại lý ôtô để quả chuối thử nghiệm cửa chống kẹp Video: Avanish Auto Maruti Suzuki

Một đại lý xe Maruti Suzuki tạo ra một video để so sánh tính năng chống kẹp của mẫu Suzuki Victoris và một xe khác. Người đàn ông cầm một quả chuối đặt vào phía cửa hậu của một chiếc xe của thương hiệu khác để xem cửa có dừng kịp hay không. Tuy nhiên, cửa vẫn đóng và kẹp nát của chuối.

Thử nghiệm lần hai thực hiện với chiếc Victoris, và người đàn ông nói rằng hãy tưởng tượng quả chuối là ngón tay. Khi cửa vừa chạm vào quả chuối đã dừng lại và mở hẳn lên trên.

Video này được cho là đang chế giễu hãng Tata - một hãng xe nội địa Ấn Độ. Chiếc xe đầu tiên dù không được nhắc tên, nhưng góc quay vẫn cho thấy logo của Tata và tên xe là Sierra - một chiếc SUV cỡ trung.

Theo Cartoq, video này không chứng minh được điều gì. Việc hiệu chỉnh tính năng chống kẹp ở mỗi mẫu xe được thực hiện khác nhau bởi mỗi nhà sản xuất. Ở một số mẫu xe, hệ thống này kỳ nhạy cảm và dừng lại gần như ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ vật cản nào.

Điều này cũng phụ thuộc vào độ cứng của vật thể nằm giữa cửa hậu và cốp xe. Trong trường hợp của Sierra, quả chuối dễ dàng bị nghiền nát, nhưng trong một video khác trên internet, một người thực hiện bài kiểm tra tương tự với một chai với vỏ bằng kim loại, không chỉ với cửa hậu mà với cả kính cửa sổ và cửa sổ trời.

Đại lý ôtô để quả chuối thử nghiệm cửa chống kẹp Video: MotorBeam

Khi cửa và kính chạm vào chai đều dừng lại, mặc dù thực tế có tác động một lực tương đối đến vật thể. Có nghĩa, nếu vật thể có độ cứng nhất định, cửa hoặc kính sẽ dừng lại.

Một video khác cũng với mẫu Tata Sierra, một người đàn ông đặt cánh tay để thử nghiệm và cửa hậu dừng lại trước khi mở lên trên.

Cartoq cũng khuyến cáo mọi người không nên bắt chước hoặc tái hiện những tình huống tương tự, vì hoàn toàn có thể bị thương.

Mỹ Anh