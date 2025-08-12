Đài Loan sơ tán gần 2.000 người trước khi bão Podul đổ bộ

Giới chức Đài Loan sơ tán gần 2.000 người trong lúc bão Podul tiến gần và dự kiến đổ bộ lên hòn đảo vào ngày mai.

Cơ quan khí tượng đảo Đài Loan hôm nay cho biết bão Podul dự kiến đổ bộ vào bờ biển đông nam vào ngày 13/8, sau đó quét qua hòn đảo và đi vào eo biển Đài Loan. Tốc độ gió tại khu vực tâm bão có thể lên tới 133 km/h, giật 166 km/h.

31.000 lính phòng vệ Đài Loan đã được điều động để ứng phó với bão và tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn, theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo. Các hãng hàng không Uni Air và Mandarin Airlines đã hủy toàn bộ chuyến bay trên đảo Đài Loan vào ngày mai.

Ngư dân buộc thuyền tại cảng ở huyện Nghi Lan, đảo Đài Loan ngày 12/8 trước khi bão Podul đổ bộ. Ảnh: AFP

Các khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ bão Podul là huyện Hoa Liên, Đài Đông, Gia Nghĩa và miền nam đảo Đài Loan. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân trên đảo cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh và mưa lớn ngày 13-14/8.

Giới chức Đài Loan sơ tán 700 người khỏi nhà ở huyện Hoa Liên và 1.100 người khỏi vùng núi thuộc thành phố Cao Hùng. Theo một chuyên gia khí tượng, Cao Hùng và huyện Bình Đông lân cận có thể hứng lượng mưa 400-600 mm trong ngày 12-14/8, lượng mưa ở các khu vực khác là hơn 350 mm.

Hướng đi dự kiến của bão Podul. Đồ họa: Google

Khu vực miền trung và miền nam đảo Đài Loan vẫn trong quá trình khôi phục sau hậu quả của bão Danas và mưa lớn trong những tuần qua.

Bão Danas đổ bộ vào Đài Loan hồi đầu tháng 7 với lượng mưa lên tới 500 mm ở miền nam hòn đảo, khiến hai người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đợt mưa lớn kéo dài ngày 28/7-4/8 khiến 5 người thiệt mạng, ba người mất tích và 78 người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)