Đài Loan siết cấp e-visa với khách Việt

Từ 10h ngày 14/9, visa Hàn và Nhật của khách Việt sẽ không còn hữu ích cho việc xin e-visa Đài Loan.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM chiều 13/9 thông báo thay đổi về việc đăng ký visa online (e-visa). Theo đó, từ 10h sáng 14/9, người Việt Nam dùng visa Hàn Quốc và Nhật Bản để xin e-visa nhập cảnh Đài Loan không được chấp nhận khi đăng ký trên hệ thống xét duyệt qua mạng.

Các visa được cấp trước ngày 14/9 theo hình thức này vẫn sử dụng bình thường. Ngoài Việt Nam, chính sách mới còn áp dụng với các nước còn lại trong khu vực Đông Nam Á.

Mùa thu ở nông trường Vũ Lăng, Đài Loan. Ảnh: Jennifer

Bà Vũ Thị Bích Huệ, đại diện Flamingo Redtours, cho rằng Đài Loan thắt chặt điều kiện cấp visa điện tử có thể để phòng tránh trường hợp khách làm đẹp hồ sơ bằng visa Hàn, Nhật rồi nhập cảnh Đài Loan với "mục đích khác".

Cũng theo bà Huệ, động thái mới này của chính quyền Đài Loan ảnh hưởng ít nhiều đến khách đi tự túc hoặc khách lẻ. "Visa Quan Hồng vẫn được triển khai như bình thường nên khách đăng ký theo tour không ảnh hưởng", bà Huệ nói. Visa Quan Hồng là loại e-visa cấp cho các đoàn khách từ 5 người trở lên của công ty du lịch nằm trong danh sách được Cục Du lịch Đài Loan chỉ định.

Với khách Việt đi tự túc, từ 14/9 trở đi, nếu muốn nhập cảnh Đài Loan qua hình thức visa điện tử cần trình một trong những giấy tờ sau: thẻ cư trú còn hạn hoặc cư trú vĩnh viễn/visa còn hạn (gồm visa điện tử, nhưng phải in ra bản giấy)/ thẻ cư trú hoặc visa đã hết hiệu lực trong 10 năm, được cấp bởi các nước: Mỹ, Canada, Anh, Australia, New Zealand và khối Schengen. Trường hợp có e-visa Australia, New Zealand muốn xin e-visa vào Đài Loan thì e-visa đang có phải còn giá trị sử dụng.

Khách Việt có visa, thẻ cư trú do Đài Loan cấp trong vòng 10 năm trở lại và không vi phạm pháp luật cũng đủ điều kiện để xin visa điện tử. Dù vậy, điều kiện ưu đãi này không áp dụng với người có visa mang ký hiệu FL (visa lao động), X (visa khác), P (visa Quan Hồng) hoặc thẻ cư trú dành cho lao động.

