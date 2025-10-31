Đài Loan hỗ trợ đào tạo nhân lực bán dẫn cho Việt Nam

Đại diện trường đại học ở Đài Loan cho biết sẽ chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ và hỗ trợ đào tạo nhân lực trình độ cao cho ngành công nghiệp bán dẫn non trẻ của Việt Nam.

Thông điệp này được nhiều lần nhấn mạnh tại Diễn đàn Thúc đẩy nguồn nhân lực bán dẫn ngày 30/10 ở Hà Nội, cho thấy quyết tâm hợp tác của hai bên nhằm giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo các chuyên gia, để xây dựng ngành bán dẫn, điều Việt Nam cần hiện nay không phải nhà máy hay thiết bị, mà là con người. GS Konrad Young, nguyên giám đốc Trung tâm R&D của TSMC, cho rằng nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công. "Phát triển nhân tài bán dẫn phải là kết quả của sự kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Không nơi nào có thể đi nhanh nếu ba trụ cột này không song hành", ông nói.

GS Konrad Young, nguyên giám đốc Trung tâm R&D của TSMC. Ảnh: Trọng Đạt

Đài Loan - trung tâm toàn cầu về bán dẫn - nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam trong ngành công nghiệp này. GS Wen-Yuh Jywe, Chủ nhiệm Học bổng Intense và GS Jia-Yush Yen, Chủ tịch Đại học NTUST, cho biết hòn đảo này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nhân lực trình độ cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), đây là giai đoạn quan trọng khi ngành công nghiệp thế giới chuyển mình mạnh mẽ. "Đài Loan sở hữu hệ sinh thái bán dẫn hàng đầu, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất đến đào tạo nhân tài. Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, năng động và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ. Kết hợp hai lợi thế này sẽ giúp Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu," ông phân tích.

Ông Albert Yeu-Chung Lin, chuyên gia bán dẫn Đài Loan. Ảnh: Trọng Đạt

Từ góc nhìn chuyên môn, ông Albert Yeu-Chung Lin, chuyên gia thuộc Đại học NYCU, nhận định Việt Nam cần định hướng đào tạo nhân lực bán dẫn theo xu thế mới của thế giới. "Ngành bán dẫn không chỉ là thiết kế hay kiểm thử chip. Các lĩnh vực như đóng gói tiên tiến đang trở thành động lực tạo giá trị mới. Việt Nam cần điều chỉnh trọng tâm đào tạo, tránh dàn trải nguồn lực", ông chia sẻ.

Ông Lin cũng cho rằng mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư vào năm 2030 cần được tính toán cân đối, không lặp lại bài học từ các nước đi trước. Ông Lin lấy ví dụ 7 năm trước Trung Quốc thiếu hụt 300.000 kỹ sư bán dẫn, và đến nay họ vẫn thiếu. Thế nhưng, ở Trung Quốc chỉ có 12% sinh viên tốt nghiệp bước vào ngành bán dẫn vì "dư nguồn cung, nên mức lương của họ thấp, lương thấp sẽ không có ai bước vào ngành này. Đó là một vòng luẩn quẩn", ông cảnh báo.

Theo ông, việc đào tạo kỹ sư bán dẫn sẽ góp phần điều chỉnh mối quan hệ cung-cầu. Nhưng ông cũng cho rằng nên chủ động về nguồn cung, "để thị trường đói một chút thay vì để nguồn cung vượt nhu cầu nhân lực".

NIC và NTUST trao biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình Học bổng Intense tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Trong khuôn khổ diễn đàn, NIC và NTUST trao biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình Học bổng Intense tại Việt Nam. Chương trình do Bộ Giáo dục Đài Loan khởi xướng, nhằm hỗ trợ sinh viên châu Á học cao học trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, bán dẫn và công nghệ cao. Từ năm 2025, học bổng này sẽ chính thức mở rộng sang Việt Nam, tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến của Đài Loan.

Ở lễ khai trương Văn phòng Chương trình Học bổng Intense tại Việt Nam, ông Lin Yi Min, Phó trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, cho biết họ kỳ vọng ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, để trở thành lực lượng nòng cốt trong tương lai.

Theo số liệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn do Thủ tướng chủ trì hồi tháng 8, Việt Nam có khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế vi mạch - tăng gần 1.000 người so với trước. Số lượng kỹ sư làm đóng gói kiểm thử, vật liệu và thiết bị bán dẫn hiện khoảng 7.000-8.000 người. Tính sơ bộ, Việt Nam hiện có 15.000 kỹ sư trong lĩnh vực này, chưa kể 10.000 kỹ thuật viên. Phần lớn sự gia tăng thời gian qua là từ việc đào tạo chuyển đổi kỹ sư ở những chuyên ngành gần. Mục tiêu của Việt Nam là đến 2030 đào tạo được 50.000 kỹ sư bán dẫn

Trọng Đạt