Đài Loan đình chỉ hoạt động công ty bỏ rơi khách ở Phú Quốc

Cục du lịch Đài Loan cho biết đã đình chỉ hoạt động 3 tháng với công ty We Love Tour liên quan đến gần 300 khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc vì vi phạm quy định cung ứng dịch vụ.

Chiều 16/2, trả lời VnExpress, ông Derek Chou, Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, cho biết công ty We Love Tour đã bị đình chỉ hoạt động trong ba tháng, bắt đầu từ 16/2. Theo ông Chou, công ty này giải thích sự cố 292 khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc xảy ra do "hiểu sai ý các điều khoản thanh toán với công ty du lịch Việt Nam".

Theo quy định tại Đài Loan, We Love Tour đã vi phạm điều khoản "phải cung ứng, sắp xếp đầy đủ nơi ở và vé máy bay trước khi tour được khởi hành". Sau khi cơ quan chức năng điều tra rõ ràng, "công ty có thể bị tước giấy phép kinh doanh hoặc đóng phạt theo quy định".

Đoàn 292 khách hôm 9/2 bay đến sân bay Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón, hướng dẫn viên và nơi lưu trú do vướng mắc về hợp đồng, thanh toán tiền giữa We Love Tour và đối tác tại Việt Nam, công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner. Sau đó TP Phú Quốc, hãng bay và công ty lữ hành cũng như Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP HCM đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách Đài lưu trú, tham quan theo lịch trình ban đầu và trở về Đài Loan vào trưa 14/2.

Ông Derek Chou cho rằng vụ việc này đến từ "sự thiếu chuyên nghiệp giữa hai công ty" và "cần điều tra làm rõ thêm", không nên để những tranh chấp về thỏa thuận trong hợp đồng hay tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng du khách. "Tôi mong quyền lợi, trải nghiệm của du khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch được đảm bảo", ông nói.

Đoàn khách Đài Loan của công ty We Love Tour làm thủ tục trở về Đài Bắc sáng 14/2. Ảnh: Hoàng Dung

Chiều 16/2, trang thông tấn CNA Đài Loan đưa tin Cục Du lịch địa phương đã nhiều lần liên lạc với ông David Lin - Giám đốc We Love Tour - nhưng không được nên đã yêu cầu Phó giám đốc Gao Minxiang thông báo tạm dừng các đoàn du lịch của công ty này đến Phú Quốc trong các ngày 16, 20 và 24/2.

Với đoàn khởi hành 16/2, do tất cả khách đã tập trung ở sân bay, Cục Du lịch Đài Loan yêu cầu công tác thông báo hủy lịch trình phải tiến hành trong 30 phút. Ông Tang Wanqi, Trưởng phòng Phòng Doanh nghiệp lữ hành của Tổng cục du lịch Đài Loan, nói việc dừng đưa khách tới Phú Quốc do lo ngại khách tiếp tục bị bỏ rơi vì công ty We Love Tour chưa thanh toán tiền cho đối tác phía Việt Nam.

"Chúng tôi chưa liên lạc được với David Lin nhưng đang tiếp tục điều tra và sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất", ông Tang nói.

Đối tác của We Love Tour tại Việt Nam - công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner cũng bị Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phạt hành chính khi kinh doanh dịch vụ lữ hành "không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định".

Ông Hoàng Tuấn Minh, Giám đốc Winner Việt Nam, nói "không phục" khi nhận thông báo xử phạt hành chính và "sẽ khiếu nại".

Theo ông Minh, hôm 12/9/2023, We Love Tour dự kiến gửi khoảng 800 khách cho Winner, đến Phú Quốc bằng ba chuyến bay charter và gửi 700.000 Đài tệ (500 triệu đồng) để cọc. Sau đó, We Love Tour thay đổi kế hoạch và chỉ gửi 10 đoàn với khoảng 280 khách cho Winner và đoàn này không phải là đoàn 292 khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc hôm 9/2.

Ngày 24/1, Winner gửi lại báo giá kèm yêu cầu thanh toán trước 31/1 nhưng không được We Love Tour phản hồi. Tới 31/1, Winner gửi thông báo ngừng tất cả dịch vụ do chưa được thanh toán 161.792 USD (gần 4 tỷ đồng) còn lại. Nếu We Love Tour thanh toán, họ sẽ cung cấp lại các dịch vụ. Tuy nhiên, đối tác bên Đài Loan không phản hồi, dẫn đến sự cố hôm 9/2.

Theo tìm hiểu của phóng viên, We Love Tour là đơn vị đứng ra thuê chuyến bay charter và làm các thủ tục để du khách nhập cảnh vào Việt Nam; Winner là bên cung ứng dịch vụ tại điểm đến. Do đó, kể cả khi Winner không đồng ý cung cấp dịch vụ, We Love Tour vẫn có thể cho chuyến bay khởi hành và tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ khác sau.

Tuy nhiên, "không công ty lữ hành uy tín nào làm như vậy, mọi thứ trong hợp đồng giữa hai bên phải được thống nhất trước khi đoàn khởi hành", đại diện một đơn vị lữ hành ở Việt Nam nói.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 12/2, hai công ty đã làm việc để giải quyết các vấn đề với 292 khách bị bỏ rơi. We Love Tour đồng ý thanh toán 4,4 triệu Đài tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho Winner trước 26/2, nếu không sẽ bồi thường gấp 1,5 lần. We Love Tour cũng xác nhận chưa thanh toán toàn bộ chi phí đúng hạn, trước ngày khởi hành, ngoài khoản cọc 700.000 Đài tệ.

Du khách Đài Loan tại sân bay quốc tế Đào Viên hôm 14/2. Ảnh: Focus Taiwan

Trả lời VnExpress, bà Yu, sống tại Đài Bắc, cho biết cũng đặt một tour của công ty We Love Tour đến Phú Quốc từ ngày 14 đến 18/2 theo nhóm 21 người thân. Nhóm của Yu đóng 810.000 Đài tệ (hơn 630 triệu đồng) từ bốn tháng trước. Theo bà, We Love Tour không phải đơn vị du lịch lớn ở Đài Loan nhưng nổi tiếng với các tour đi Phú Quốc. Tuy nhiên, ngày 8/2, We Love Tour thông báo không thể đặt dịch vụ cho đoàn của bà Yu và đã tự ý hủy hợp đồng. Yu bức xúc vì "công ty hứa sẽ hoàn tiền nhưng tới nay vẫn chưa nhận được".

